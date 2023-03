Cavolo, proprietà e utilizzo in cucina di ciascuna varietà

Il cavolo è una pianta ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo grazie alla presenza al suo interno di fibre, minerali e vitamine. Il cavolo, in particolare, contiene zolfo, calcio, selenio, magnesio, potassio, fosforo, rame, sodio, vitamine del gruppo B, tra cui l'acido folico, e vitamina C, che rende facilmente assorbibile anche la vitamina E. Ha inoltre proprietà antiossidanti che rallentano l'invecchiamento cellulare. Del cavolo ne esistono ben sette varietà: vediamone di ciascuna caratteristiche ed utilizzo in cucina.

Le sette varietà di cavolo

Cavolfiore

colore: può essere bianco, verde o anche viola.

caratteristiche: forma a fiore, spugnoso e compatto.

sapore: delicato, appena dolce.

utilizzo: la sua consistenza e il suo colore lo rendono adatto a vari tipi di ricette, nella pasta, nelle vellutate, al forno, fritto o anche in carpaccio.

Broccolo romano

colore: verde brillante.

caratteristiche: forma appuntita con cime dure, geometricamente perfette.

sapore: carico e delicato insieme; un po' una via di mezzo tra cavolfiore e broccolo.

utilizzo: anche questo tipo di cavolo si presta bene a diverse cotture, ma è ottimo anche crudo in insalata.

Cavolo cappuccio

colore: ne esistono due tipi, uno verde e uno rosso, chiamato così per le foglie violacee.

caratteristiche: molto compatto e chiuso, dalle foglie dure e croccanti.

sapore: più dolce degli altri cavoli, molto deciso.

utilizzo: dalla varietà verde si ricavano i famosissimi crauti, molto utilizzati nel Nord Europa, ma anche nel Nord Italia, soprattutto sul nostro territorio, accompagnati allo stinco di maiale. La varietà rossa invece è ottima per i contorni, risotti e insalate.

Cavolo verza

colore: verde scuro, con il cuore più chiaro.

caratteristiche: foglie croccanti e grinzose con vistose nervature.

sapore: intenso e caratteristico.

utilizzo: i piatti più famosi a base di verza sono quelli tipici della cucina Lombarda, come la cassoeula e i pizzoccheri valtellinesi, ma può essere utilizzata in vari modi, anche nella cucina cinese.

Cavolo nero

colore: verde molto scuro.

caratteristiche: foglie lunghe e sottili.

sapore: deciso, con un retrogusto amarognolo.

utilizzo: i toscani lo amano nella ribollita, di cui è un ingrediente fondamentale, ma si adatta anche a tanti tipi di minestre, vellutate e anche insalate, con un goccio di olio e limone.

Cavolini di Bruxelles

colore: verde pallido.

caratteristiche: piccoli, tondi, compatti e molto croccanti.

sapore: acidulo e leggermente amarognolo.

utilizzo: molto saporiti e perfetti come contorno o anche condimento. Basta scottarli un attimo in acqua bollente e poi saltarli in padella a piacere.

Broccolo