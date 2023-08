Tè matcha: proprietà, benefici e controindicazioni

Conosciuto anche come tè verde giapponese, il matcha è una particolare varietà di tè ottenuta da una specifica lavorazione delle foglie della pianta del tè. Le piante da cui viene prodotto vengono tradizionalmente fatte crescere al riparo dal sole e le loro foglie vengono prima raccolte a mano e poi trasformate in polvere grazie all'uso di mulini in pietra. È proprio questa lavorazione che conferisce al tè il colore verde e il suo aroma profumato, tale da renderlo un prodotto pregiatissimo.

Benefici

Caratterizzato da un colore verde brillante, queso prodotto è ricco di clorofilla, carotene, vitamine B1, B2 e C e sali minerali. Ha proprietà antiossidanti e un elevato contenuto di catechine, motivo per cui è considerato un ottimo drenante, disintossicante e contro l'invecchiamento della pelle. Il matcha è anche un efficace rimedio contro la fame nervosa, l'iperacidità gastrica e l'ipertensione. La catechina, un antinfiammatorio naturale, rende il matcha adatto come rimedio per influenze e infiammazioni.

Come si usa e controindicazioni

Il matcha è molto versatile e può essere utilizzato in moltissime preparazioni sia salate sia dolci. É infatti perfetto per insaporire latte, yogurt, torte, centrifugati e gelati oppure per piatti di pesce.