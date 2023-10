Energy drink e sport drink, a cosa servono e quali sono le differenze

Sempre più consumati dagli italiani sono gli energy e gli sport drink. Queste bevande, a differenza di quanto credono in molti, non sono uguali. Quando parliamo di 'energy drink' ci riferiamo a bevande alcoliche contenenti principi eccitanti come caffeina, taurina, ginseng e guaranà, mentre gli sport drink contegono acqua, sali minerali e zuccheri. I primi possono risultare utili nel ridurre la stanchezza, migliorare le performance mentali e nell'aumentare la resistenza fisica ma, spesso, non contengono zuccheri e, per questo motivo, non è sempre detto che siano una valida fonte di energia. I secondi, invece, vengono utilizzati per garantire una corretta idratazione ed un rifornimento di energia durante l'attività fisica che comporta sudorazione o che viene svolta in ambienti caldi ed umidi. Gli sport drink vanno a compensare l'acqua ed i sali minerali persi durante l'attività con il sudore, mentre gli energy drink invece non sono pensati per recuperare liquidi persi durante il workout.

In definitiva degli 'energy drink' si potrebbe anche fare a meno, ma un consumo moderato, ossia 1-2 porzioni da 33 cl alla settimana, non crea alcun tipo di particolare danno alla nostra salute. Bisogna però prestare attenzione sia all'elevato contenuto di zuccheri (circa 7 bustine in una lattina) che al contenuto di sostanze eccitanti (la dose massima di caffeina non dovrebbe mai superare i 300 mg). Gli sport drink, invece, sono un aiuto al nostro corpo mentre facciamo sport e la loro assunzione ovviamente varia da persona a persona, dalla durata e dalla tipologia di allenamento. In ogni caso non possono essere sostituiti dagli energy drink.