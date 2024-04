Dal Cnr il 'fitness scientifico' per gli ultra 65enni

Il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa sta cercando candidati per partecipare al progetto di ricerca 'Active Ageing @The', sul benessere della terza età e l’invecchiamento attivo, nell’ambito del progetto Pnrr THE - Tuscany Health Ecosystem.

L’evento informativo si svolgerà martedì 16 aprile alle ore 10 presso la palestra del Cnr in Via Moruzzi 1. Si tratta di un incontro conoscitivo con i ricercatori del Cnr che dirigono il progetto e spiegheranno ai potenziali partecipanti, gli obiettivi della ricerca e la strumentazione messa a disposizione.

Il progetto prevede il monitoraggio dell’attività quotidiana dei partecipanti attraverso dispositivi commerciali non invasivi, ed un percorso di attività fisica adattata, personalizzato rispetto allo stato di salute e gratuito per sei mesi, che si svolgerà presso la palestra del Cnr con istruttori qualificati.

I candidati ideali per partecipare alla sperimentazione sono persone di entrambi i sessi dai 65 anni in su, in condizioni di buona salute psicofisica e con una connessione internet wireless a casa.

Ad ogni partecipante sarà fornita la seguente attrezzatura: uno smartwatch per controllare attività fisica e parametri fisiologici, una bilancia impedenzometrica per misurare massa magra e massa grassa, un materassino per monitorare la qualità del sonno e alcuni sensori ambientali per valutare la qualità dell’aria, la temperatura, l’umidità della casa.

Il progetto 'Active Ageing@The' ha lo scopo di studiare come le abitudini comportamentali e l’attività fisica contribuiscano a migliorare la qualità della vita nella terza età, e come si possano stimolare cambiamenti positivi dello stile di vita attraverso suggerimenti personalizzati basati su osservazioni oggettive.

Il progetto è coordinato da Paolo Barsocchi (Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione – Isti), Franca Delmastro (Istituto di informatica e telematica - Iit) e Lorenza Pratali (Istituto di fisiologia clinica - Ifc). L’attività di ricerca è da inquadrarsi nel 'Tuscany Health Ecosystem', l’ecosistema dell’innovazione finanziato dal Pnrr con lo scopo di fare della Toscana, la 'Regione della salute'.