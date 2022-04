Presentati i primi 4 nuovi autobus targati Autolinee Toscane

Sono stati presentati questa mattina primo aprile, presso il Terminal Sesta Porta, i primi 4 nuovi bus urbani per Pisa, acquistati da Autolinee Toscane, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma in tutta la Regione.

Presenti, assieme al Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, e al Direttore del Dipartimento Nord, Massimiliano Pellegrini, il sindaco di Pisa Michele Conti, il sindaco di Buti e delegata al trasporto pubblico per la Provincia di Pisa Arianna Buti, Riccardo Buscemi vicepresidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia del Comune di Pisa, Marco Gesi Pro Rettore dell’Università di Pisa, Andrea Bottone Andrea e Alessandro Fiorindi amministratore unico e direttore di Pisamo e Giovanni Del Corso della Presidenza Confesercenti Toscana Nord-Pisa.

I bus, modello Conecto Mercedes-Benz prodotti da EvoBus Italia, entreranno in servizio nelle strade di Pisa da domani, sabato 2 aprile, e saranno inizialmente utilizzati sulla Linea 10 Pisa - Marina - Calambrone - Livorno e sulla linea 190 Pisa - Cascina - Pontedera, dando così concreto avvio al ringiovanimento della flotta, migliorando da subito la qualità generale del servizio.

"Questi sono i nuovi primi bus in arrivo a Pisa - commenta il Presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli - e altri sono già arrivati e stanno arrivando anche nelle altre città toscane. Sono il segnale tangibile del cambiamento che, passo dopo passo, realizzeremo nel trasporto pubblico su gomma della Toscana costruendo una vera azienda unitaria regionale. Proprio per questa ragione abbiamo voluto anticipare, in questi primi mesi della nostra gestione, una quota rilevante degli investimenti che erano previsti per il futuro al fine di rinnovare una flotta di bus che oramai sta sentendo troppo il peso dei propri anni. A tal fine abbiamo investito circa 40 milioni di euro per avere sulle strade della Toscana, entro l’inizio del 2023, 200 nuovi mezzi". A questi si aggiungeranno altri nuovi mezzi che l'azienda acquisterà per conto di Regione ed enti locali tramite i contributi derivanti dai fondi del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile e del Pnrr(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

"Questi primi nuovi 4 bus urbani - commenta il sindaco di Pisa Michele Conti - sono un segnale importante perché mostrano che si sta andando nella direzione di rinnovamento della flotta introducendo mezzi nuovi, più sicuri, più confortevoli e soprattutto meno inquinanti. Particolare da sottolineare è poi l'attenzione riservata alle persone disabili. Siamo quindi di fronte a una ripartenza del servizio di tpl a Pisa e in Toscana al fine di consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di utilizzare il sistema della mobilità pubblica".

Nella Provincia di Pisa al momento si prevedono 19 nuovi bus, sia urbani che extraurbani. I nuovi mezzi presentati stamani vestono la nuova livrea di colore bianco e il logo 'Autolinee Toscane' in blu sul retro, fronte e fiancata. Sono lunghi 12 metri e possono ospitare un massimo di 108 passeggeri, di cui 26 a sedere, e con un allestimento a bordo che prevede i sedili passeggeri in materiale plastico, antivandalo.