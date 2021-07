Presidio e sciopero all'aeroporto di Pisa: "La vendita dell'Handling è sbagliata"

Due i presidi negli scali aeroportuali di Pisa e Firenze, nella mattinata di oggi, martedì 6 giugno, organizzati dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Toscana in occasione dello sciopero nazionale per l'intera giornata di tutto il personale del settore. Il messaggio: ribadire il fermo no alla vendita della società Toscana Aeroporti Handling da parte di Toscana Aeroporti. Una filiera, quella del settore aeroportuale, che soffre soprattutto in Regione. "Continueremo a lottare per i nostri diritti, ma anche per poter garantire la qualità del servizio all'utenza", sottolinea Paola Marchi dell'Unione sindacale di base.