Orientamento e formazione sulle nuove professioni: partono i corsi di Fondazione Franchi e Italia 3D Academy

Formazione e orientamento per i giovani per una scelta consapevole dei percorsi post diploma e per una panoramica sulle nuove professioni. E' l'obiettivo del workshop promosso dalla Fondazione Franchi assieme a Italia 3D Academy con la presenza di relatori del mondo accademico. E' l'iniziativa, a titolo gratuito e a numero chiuso, 'A quale futuro appartengo?' che si tiene in presenza oggi martedì 12 luglio e giovedì 14 luglio dalle 15 alle 18 presso i labs di Italia 3D Academy in via Palermo 5 a Pisa.

Le tematiche che verranno affrontate sono l'intelligenza artificiale, le realtà aumentate, la robotica, le biotecnologie, la telemedicina, fino ad arrivare agli ambienti virtuali, alle animazioni 3D per la fruizione di musei, gallerie etc, ed ai videogame sviluppati anche con la finalità di formare risorse umane. La narrazione e il design saranno parte integrante dell'esperienza. "E' una nuova tappa di un percorso pensato, in particolare, per i giovani - spiega Giulio Luzzi, vicepresidente Fondazione Franchi - per offrire loro opportunità legate ad esperienze che si sviluppano con le nuove competenze. L'iniziativa rientra nell'ottica dei nostri programmi di formazione ed orientamento che vedono applicate le tecnologie a diversi ambiti lavorativi". Per prenotare info@fondazionefranchi.it.; tel 055 583766 (ore 9-13 lun-ven).