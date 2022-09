Santa Croce sull'Arno: il Gruppo Prada acquisisce il 43,65% della conceria Superior

Il Gruppo Prada annuncia l’acquisizione del 43,65% del capitale sociale della conceria Superior S.p.A. di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, Toscana. L’azienda, eccellenza nella lavorazione delle pelli di vitello, è attiva da oltre 60 anni sul mercato italiano e internazionale in qualità di fonitore specializzato per il settore del lusso. Superior ha recentemente concentrato i propri investimenti nella digitalizzazione dei processi e in un piano di sviluppo sostenibile basato su economia circolare, efficienza energetica e tutela della risorsa idrica. L’accordo prevede che la responsabilità della gestione rimanga in capo a Stefano Caponi, attuale Amministratore Delegato.

Patrizio Bertelli, Amministratore Delegato del Gruppo Prada, ha dichiarato: "L’ingresso di Prada nel capitale sociale della conceria Superior rappresenta un altro passo importante nel percorso strategico di integrazione verticale della filiera produttiva del Gruppo, con investimenti nelle infrastrutture e nelle persone, per accrescere il nostro know-how industriale nonché controllare la qualità lungo tutte le fasi di lavorazione. Questa operazione ci consentirà di accelerare su temi importanti quali la tracciabilità delle materie prime e la trasparenza della nostra catena di fornitura".

Stefano Caponi, Amministratore Delegato di Superior S.p.A.ha aggiunto: "Ho intrapreso da tempo un percorso che ritengo virtuoso per Conceria Superior, con l'obiettivo di incrementare la nostra sostenibilità ambientale, sia essa intesa come sostenibilità di processo, che di prodotto. Questo con l'intento di migliorare prima di tutto le nostre attività produttive, studiando migliorie tecniche e di processo, con lo scopo ultimo di fornire al cliente prodotti di eccellenza, espressione del più alto Made in Italy, ma più sostenibili e con il minor impatto ambientale possibile. La mia visione da imprenditore è stata quella di creare un equilibrio tra i benefici a medio e lungo termine, garantiti da progetti di innovazione industriale ed efficientamento energetico, con investimenti mirati e fruibili nell'immediato. Questo accordo con il Gruppo Prada, che rientra in questa visione, é per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione".