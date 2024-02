Opportunità nella Caritas Diocesana: aperte le candidature per il Servizio civile universale

Prosegue la campagna di adesione al Servizio Civile Universale della Caritas diocesana di Pisa con l’apposito bando in pubblicazione in questi giorni. I progetti nei quali è possibile candidarsi sono 'Al passo degli ultimi-Pisa' e 'Non solo scuola 2023'. Per presentare la domanda è necessario avere tra i 18 e i 28 anni compiuti, essere cittadini italiani o regolarmente soggiornanti in Italia, essere in possesso di Spid; aver voglia di mettersi in gioco e di donarsi agli altri.

Il lavoro è così organizzato: una media di 25 ore di lavoro settimanali, suddivise in 5 giorni (per un totale di 1145 ore annuali); durante le ore di servizio sarà possibile relazionarsi con tante persone, gli ospiti dei servizi Caritas, i volontari, gli operatori e gli altri giovani che stanno vivendo la stessa esperienza di servizio. I posti disponibili sono 10 e il compenso mensile consiste in un rimborso spese statale di 507,30 euro al mese.

"Ogni giorno attraverso i nostri servizi - spiegano dalla Caritas - cerchiamo di camminare al passo degli ultimi della società, perché nessuno si salva da solo e perché crediamo nella giustizia sociale dove ciascuno contribuisce a fare la sua parte per il benessere di tutti".

"Si tratta di un’opportunità che consente ai giovani di investire un anno della propria vita per conoscere meglio se stessi, per mettere in gioco le proprie abilità, oltre che per scoprire realtà sociali sul territorio e per entrare a far parte della grande famiglia della Caritas pisana".

Per partecipare al Bando è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 15 febbraio 2024 alle ore 14, esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on-line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone (per partecipare al bando è necessario lo Spid, in alternativa devono essere richieste le credenziali dall'apposito servizio di fornitura).

Il link per candidarsi è il seguente: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Per informazioni sui progetti e consulenza per la domanda: Caritas diocesana di Pisa: tel. 050 560952; e-mail: serviziocivile@caritaspisa.it. Tutte le informazioni al link: https://www.caritaspisa.com/wordpress/bando-servizio-civile-universale-2023art/.