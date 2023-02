Offerte di lavoro: Idea Colore di Ghezzano cerca un magazziniere

L'Idea Colore, con sede in via Guidiccioni a Ghezzano, San Giualiano Terme, azienda commerciale operante nel settore delle pitture, vernici ferramenti e materiali tecnici per l'edilizia, ricerca un magazziniere. Il contratto nazionale è quello del Commercio, con possibilità di attività di consegnatario per il trasporto materiali. Fra i requisiti la disponiblità ad apprendere competenze commerciali nel settore, titolo di studio scuola media superiore, competenze informatiche base, patente di guida almeno di tipo B e eventualmente patentino per la guida di mezzi di carico tipo muletto. E' possibile inviare il curriculum all'indirizzo info@ideacolore.it o chiamare per informazioni al numero 335-332788.