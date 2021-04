Offerte di lavoro nel turismo, in Toscana 550 posti con Human Company

Il gruppo cerca personale per le proprie strutture in vista della prossima stagione estiva. Le figure ricercate e come candidarsi

Human Company, gruppo toscano attivo nel ricettivo, ristorativo e nel turismo open air, ha aperto le candidature per la prossima stagione estiva.

In particolare, in Toscana la ricerca riguarda 550 offerte per le quattro strutture outdoor del Gruppo: gli storici Park Albatros Village a San Vincenzo (226) e Norcenni Girasole Village nel Valdarno (186), il nuovo Montescudaio Village (61), struttura nell’entroterra della Costa degli Etruschi che inaugurerà quest’anno, oltre al campeggio urbano Firenze Camping in Town (43). Al comparto open air si aggiungono poi le richieste di personale per Villa La Palagina, relais affacciato sul Chianti (24) e per Plus Florence (17), l’ostello di ultima generazione nel capoluogo toscano.

Le posizioni maggiormente richieste si concentrano nel settore food&beverage per personale di sala e cucina e baristi. Seguono l’area ricevimento con le posizioni aperte per addetti front office, accoglienza e infopoint e il comparto retail per addetti agli shop e ai market interni alle strutture. La ricerca comprende poi altre posizioni, tra cui quelle nei settori manutenzione, giardinaggio, pulizie e assistenza bagnanti.

Oltre ai requisiti specifici richiesti per ciascuna figura professionale, in generale Human Company cerca persone motivate, che amano lavorare all’aria aperta. Per alcune posizioni è poi indispensabile la conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera, buone doti relazionali e comunicative, capacità di lavorare in gruppo e di gestione dello stress.

Le offerte sono pubblicate sul sito https://lavoraconnoi. humancompany.com. Per candidarsi, basta inviare una mail a staff.hr@humancompany.com specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire e allegando il proprio CV.



Ecco nel dettaglio le strutture e i posti di lavoro offerti:

- Novità 2021 - Montescudaio Village a Montescudaio (PI): 61

- Park Albatros Village a San Vincenzo (LI): 226

- Norcenni Girasole Village a Figline Valdarno (FI): 186

- Firenze Camping in Town a Firenze: 43

- Ostello Plus Florence a Firenze: 17

- Relais Villa La Palagina a Ponte Agli Stolli (FI): 24