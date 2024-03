Lavoro: Lidl cerca 20 preparatori di merce

Opportunità di lavoro nella grande distribuzione. Lidl Italia ha avviato le selezioni per l’assunzione di circa 20 preparatori merce da inserire per un progetto di potenziamento dell’organico. Il recruiting day si terrà il giorno 3 aprile 2024 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in presenza presso il centro logistico di Via Alberto Carpi, 29, Pontedera. Per avere l’opportunità di sostenere un colloquio basterà presentarsi di persona a questo appuntamento.

Il profilo del preparatore merce sarà responsabile della preparazione in pallet dei prodotti presenti in magazzino in base agli ordini dei punti vendita. Questo ruolo garantirà, inoltre, la predisposizione dei suddetti pallet nell'area di uscita merce e si occuperà dei controlli qualitativi e quantitativi della merce. Tra le sue mansioni rientra anche il supporto e allo svolgimento delle attività connesse all’inventario del magazzino.

L’azienda, che assicura processi di formazione in ingresso e continua per i propri collaboratori, ha al suo interno una figura, il Training Manager, dedicata e presente sul territorio che si occuperà di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale.

Nello specifico, le 20 figure verranno inserite con un contratto di lavoro part-time, con possibilità di 30, 25 o 20 ore settimanali con inquadramento al Quinto Livello (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata).

Per chi desidera mantenersi informato su tutte posizioni aperte e le opportunità di lavoro offerte da Lidl Italia può consultare il sito lavoro.lidl.it.