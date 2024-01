Servizio civile: opportunità con Cna Pisa

Al via le iscrizioni per candidarsi al servizio civile nelle sedi di San Giuliano Terme e Pontedera di CNA Pisa. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa lancia un’opportunità formativa ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per prendere parte al Servizio Civile Universale. Ma non solo. Proprio per illustrare i progetti, il percorso e le attività che saranno chiamati a fare i ragazzi e le ragazze che sceglieranno CNA, l'associazione di categoria organizza nella sua sede di Ghezzano un open day dedicato il prossimo 31 gennaio alle ore 11.

I progetti promossi, lo ricordiamo, hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolati su 5 giorni a settimana.

Ai giovani selezionati (tra 18 e 28 anni non ancora compiuti), che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 507,30.

La candidatura avverrà esclusivamente in modalità on-line. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandao nline.serviziocivile.it.

Tutte le informazioni per compilare la domanda sono contenute nella Guida alla Compilazione della domanda DOL.

Info: Open day 31 gennaio ore 11, via Carducci 39 o https://cnapisa.it/ servizio-civile-universale-pub blicato-il-bando-ordinario-202 3/