Servizio civile: 24 posti all'Azienda Usl Toscana nord ovest

C'è tempo fino a venerdì 30 settembre per presentare domanda per la selezione ad uno dei 24 posti disponibili nel progetto di servizio civile digitale di cui 6 riservati ai Giovani con Minori Opportunità, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Il progetto presentato dall’Azienda Usl Toscana nord ovest si colloca tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno). La documentazione relativa al bando è consultabile sulla pagina dedicata.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 444,30 euro. I progetti presenti dall’Azienda Usl Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

Nel dettaglio le sedi di attuazione dei progetti e la suddivisione dei posti disponibili:

Livorno

Presidio Ospedaliero, Viale Alfieri 36, posti 4, di cui 1 GMO

CSS Livorno Nord, Via della Fiera di Sant’Antonino 3, posti 2, di cui 1 GMO

Cecina

Ospedale Cecina, via Montanara 1, posti 2. di cui 1 GMO

Lucca

Ospedale San Luca, via Guglielmo Lippi Francesconi 1, posti 2

Cittadella della Salute, Campo di Marte, Via dell’Ospedale 1, posti 2

Massa

Ospedale Apuane, Viale Mattei 21, posti 2, di cui 1 GMO

Pontedera - Pisa

Presidio Distrettuale Pontedera, via Fleming 1, posti 2

Presidio Ospedaliero, via Roma 151, posti 4, di cui 1 GMO

Versilia - Lucca

Ospedale Versilia, Camaiore Via Aurelia 335, posti 4, di cui 1 GMO

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente Azienda Usl Toscana Nord Ovest, codice accreditamento NZ04858, che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo per iscriversi entro e non oltre venerdì 30 settembre 2022.

L’elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui (giorni, orari, luogo dove si svolgeranno) verrà pubblicato sul sito della Azienda Usl Toscana nord ovest nella sezione 'servizio civile' e/o 'bandi e concorsi'.

Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13: ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746; alle mail rossana.guerrini@uslnordovest. toscana.it e servizio.civile@uslnordovest. toscana.it.