'Giovani a colori': 5 posti per il Servizio civile universale a Calci

Sono 5 i posti di Servizio civile universale nel territorio di Calci dove sarà attivato il progetto 'Giovani a colori' durante la primavera 2022. Gli operatori volontari che sceglieranno di mettersi in gioco su questo progetto saranno coinvolti nelle proposte educative del Comune di Calci e dell’Associazione Bambini e Bambine in Movimento. Potranno scegliere se mettersi alla prova con progetti in biblioteca, se cimentarsi affiancando le insegnati di scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di primo grado durate laboratori e attività laboratoriali e di approfondimento per gli alunni delle scuole di Calci o se studiare giocare e divertirsi durante le attività extrascolastiche che coinvolgano minori e giovani, sia in centri di aggregazione che all’interno degli istituti scolastici.

Di seguito le sedi dove verrà svolto il servizio civile universale:

- Comune di Calci - Biblioteca Comunale

- Comune di Calci - Sede decentrata 2

- Comune di Calci - Scuola primaria Vittorio Veneto

- Associazione Bambini e Bambine in Movimento

Per maggiori info: http://www.arciserviziocivile.it/pisa/progetti/giovani-a-colori/?fbclid=IwAR0rSLd_RbJbqGo5-Wj1B_ZeUsr44B7i1yDiT98_pmqhINAXYVu4DSA79Dg oppure https://www.facebook.com/ascpisa