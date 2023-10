Confesercenti Toscana presenta la nuova squadra: ecco chi sono i presidenti

Presentati da Confesercenti Toscana, durante un’assemblea generale, il programma ed il nuovo gruppo dirigente delle sedi di Lucca, Massa-Carrara, Viareggio e Pisa e provincia. L’evento si è svolto questa mattina all’Auditorium 'Rino Ricci' della sede pisana della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest alla presenza di oltre cento imprenditori per sancire l’avvio di un percorso che nelle ultime settimane ha visto l’elezione di tutte le nuove figure dirigenziali.

Ecco i nomi dei presidenti eletti:

Confesercenti Lucca: Francesco Domenici, titolare Hotel Villa Marta e Hotel Villa San Michele.

Confesercenti Massa: Daniele Lorieri, titolare del Ristorante Enoteca “La corte al Vino”.

Confesercenti Carrara: Alida Vatteroni, titolare dello Studio Fotografico “Foto Studio Ciak”.

Confesercenti Viareggio: Francesco Giannerini, titolare Camping Viareggio e Bagno Città Giardino.

Confesercenti Pisa: Fabrizio Di Sabatino, titolare del negozio Di Sabatino Abbigliamento.

Confesercenti Pontedera: Valentina Aurilio, titolare Aurilio Pizzeria.

Confesercenti Valdera-Cuoio: Futura Cavallini, titolare di Futurline.

Confesercenti Valdicecina: Jonni Guarguaglini, titolare di Volaterra.

Con Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, sono intervenuti anche Leonardo Marras, assessore all’Economia e alle attività produttive della Regione Toscana, e Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio della Camera della Toscana Nord-Ovest.

“Confesercenti Toscana nelle province di Lucca, Pisa e Massa-Carrara ha scelto di rafforzare la rappresentanza attraverso un gruppo dirigente completamente rinnovato e pronto ad affrontare le sfide che la chiusura delle tante attività di questi territori negli ultimi quattro anni ha generato - ha dichiarato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana - il rallentamento dell’economia, l’inflazione, la crisi dei consumi sono temi che vanno affrontati con proposte concrete e immediate. Per questo stiamo lavorando con la Regione Toscana per attivare rapidamente i bandi a sostegno delle imprese e mettiamo a disposizione un plafond da 5milioni di euro di finanziamenti alle imprese attraverso Italia Comfidi, per il sostegno alle aziende delle province di Pisa, Lucca, Massa-Carrara”.

Durante l’iniziativa, l’Auditorium è diventato una vera e propria agorà dove i partecipanti, tra autorità, ospiti, rappresentanti delle imprese, dirigenti dell’associazione, hanno potuto confrontarsi e avanzare proposte per far fronte a inflazione, caro vita, frenata dei consumi, temi che concorrono a penalizzare lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese del territorio.

Dal 2019 al 2023, segnala il rapporto annuale INPS, i lavoratori indipendenti assicurati dall’Istituto passano dai 4,959 milioni del 2019 ai 4,825 milioni del 2022, con un calo netto di 134mila unità in quattro anni, di cui quasi 15mila in Toscana, dove c’è stato un calo di 6441 società e di 8478 ditte individuali.

Entrando ancora più nello specifico, questi i dati delle province dell’area vasta per il periodo 2019-2023:

Città Società Ditte individuali Pisa -660 -1166 Lucca 51 -784 Massa-Carrara -294 -695

Confesercenti Toscana ha chiesto alla Regione di attivare rapidamente i bandi a sostegno per le imprese derivanti dalle risorse della programmazione europea. Inoltre, l’associazione si è già attivata stanziando un plafond da 5milioni di euro per sostenere le imprese delle province di Pisa, Lucca, Massa-Carrara per garantire loro liquidità e investimenti, con un finanziamento fino a 50mila euro diretto da parte di Italia Comfidi, con tassi che partono dal 2,8% e con un finanziamento fino a 100mila euro con tassi che partono da 4,8%.

“Da tempo ormai - ha commentato Leonardo Marras, assessore all’Economia e al turismo della Regione Toscana - stiamo costruendo insieme alle associazioni di categoria regionali una rete di accompagnamento alle imprese con l'obiettivo di facilitare l’accesso ai finanziamenti pubblici e semplificare, ancora di più, il rapporto tra attività produttive e pubblica amministrazione: un’azione condivisa su tutta la Toscana, che è importante venga declinata ad ogni livello territoriale. Auguri, dunque, di buon lavoro al nuovo gruppo dirigente delle sedi di Pisa, Viareggio, Lucca e Massa-Carrara”.

“In un territorio vasto, che abbraccia le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa - ha affermato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Camera della Toscana Nord-Ovest - la pluralità delle associazioni d’impresa assume un ruolo fondamentale. Essere chiamati a rappresentare imprese con esigenze e prospettive differenti e la capacità di fare sintesi tra le diverse istanze è un elemento imprescindibile per una società democratica dove le differenze, appunto, non sono un freno ma rappresentano un punto di forza. La varietà di voci e di prospettive contribuisce infatti ad una valutazione più completa e accurata delle necessità del nostro sistema imprenditoriale. Auguro quindi ai neo eletti di Confesercenti Toscana un futuro ricco di soddisfazioni nel loro prezioso lavoro di rappresentare il mondo imprenditoriale con l’obiettivo di trovare, assieme alle altre associazioni, elementi comuni su cui lavorare per lo sviluppo economico-sociale di un territorio così grande”.