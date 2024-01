Saint-Gobain Italia celebra la certificazione Top Employer 2024: è l'11° anno consecutivo

Saint-Gobain Italia, azienda leader nel settore dell'edilizia sostenibile e nota per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di nuove generazioni di materiali innovativi, è lieta di annunciare di aver ottenuto la prestigiosa certificazione Top Employer 2024.

Un importante riconoscimento per l’azienda che è presente in Toscana con lo stabilimento di Viareggio in provincia di Lucca - sede produttiva specializzata nella produzione di sottofondi, colle, sigillanti, intonaci, malte per il ripristino del calcestruzzo, il consolidamento e il rinforzo delle murature a marchio Weber - e a Pisa, con lo storico stabilimento e sede produttiva specializzata nella produzione di vetro piano per l'edilizia Saint-Gobain Glass.

La Certificazione Top Employer è attribuita alle aziende che soddisfano gli elevati standard stabiliti dalla HR Best Practices Survey, una valutazione dettagliata su 6 macroaree chiave dell'ambito HR e un'analisi approfondita di 20 diverse tematiche e relative Best Practices. Tra le aree esaminate, rientrano People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molte altre. 11 anni al top per benessere e sviluppo dei dipendenti

Per l'11° anno consecutivo, Saint-Gobain Italia ha conquistato la certificazione a livello nazionale, confermando l'impegno costante per garantire un ambiente di lavoro favorevole, incentrato sul benessere e lo sviluppo dei propri dipendenti. I risultati della survey hanno sottolineato il continuo progresso e l'eccellenza in molteplici aree chiave, con particolare rilevanza nei seguenti settori:

1. ATTRACT: Superamento degli standard nell'employer branding e nell'on-boarding dei nuovi dipendenti.

2. DEVELOP: Eccellenza nello sviluppo delle performance e delle carriere dei collaboratori.

3. UNITE: Riconoscimento per la promozione della mission aziendale, valori come diversità e inclusione, sostenibilità, integrità ed etica.

"Per l'undicesimo anno consecutivo, ricevere la certificazione Top Employer è un riconoscimento straordinario del nostro impegno per creare un ambiente di lavoro stimolante e sostenibile, che favorisca il benessere di ogni componente del nostro gruppo", ha dichiarato Fabio Palermo, HRD Italia e Grecia. "Nutriamo una profonda fiducia nel valore di ogni individuo, indipendentemente dal ruolo che ricopre all'interno dell'organizzazione. Per questo motivo, promuoviamo attivamente l'inclusione delle diversità, investiamo nello sviluppo di percorsi formativi e dedichiamo risorse alla costruzione di itinerari mirati alla crescita personale e professionale. In questo modo ci impegniamo a mantenere gli elevati standard che ci conferiscono la prestigiosa qualifica di azienda Top Employer".