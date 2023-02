Ecco il Talent Day per trovare lavoro: le imprese incontrano i candidati

Fare rete. È questa la parola d’ordine alla base dei Fipe Talent Day, gli appuntamenti organizzati dalla Federazione italiana dei Pubblici Esercizi con le Confcommercio provinciali per favorire l’incrocio tra domanda e offerta e dare una nuova spinta all’occupazione nel mondo di ristorazione, turismo, commercio e servizi. Il prossimo 6 marzo l'edizione 2023 del Talent Day organizzato da Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno si terrà quest'anno presso i Bagni Pancaldi di Livorno, dalle ore 10 alle 14, coinvolgendo aziende e candidati di Pisa e provincia.

Un appuntamento fondamentale per lo sviluppo presente e futuro del settore che, al termine di due anni drammatici sia dal punto di vista del crollo dei fatturati che per la dispersione di manodopera qualificata, ha più che mai bisogno di risollevarsi. Anche in Toscana dove, rispetto al 2019, nelle cucine e nelle sale di ristoranti e locali, mancano ancora all’appello migliaia di cuochi, bartender, camerieri e sommelier.

I dati Excelsior, con cui Unioncamere e Anpal misurano le tendenze occupazionali della domanda di lavoro da parte delle imprese, parlano chiaro: nonostante gli strumenti messi in campo dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria, nel 2023 le difficoltà nella ricerca di forza lavoro non accennanno a diminuire. In tutta Italia i livelli della domanda di lavoro si mantengono superiori a quelli registrati nel periodo pre-Covid, a dispetto della crisi energetica ed economica.

“Le imprese del commercio, del turismo, dei servizi sono senza lavoratori - afferma il direttore di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli - anche il mese di febbraio conferma una tendenza che si protrae purtroppo da tempo: nel 2022 è cresciuto in maniera rilevante il gap tra domanda e offerta di lavoro, con le imprese di tutti i settori che hanno dichiarato di aver incontrato difficoltà nel 43% dei casi in provincia di Pisa. Un'emergenza che purtroppo si manifesta anche nei primi mesi del 2023, con una evidente difficoltà per gli addetti alle attività di ristorazione, che hanno una una percentuale di difficoltà di reperimento di personale qualificato del 52%, a fronte di una necessità di personale sempre più crescente. Le prospettive di assunzione sono tuttavia trainate dal comparto industriale, mentre a pesare sulle aziende del turismo, come pubblici esercizi e strutture ricettive è soprattutto la mancanza delle competenze ricercate. Proprio per provare a dare una risposta a questa emergenza vogliamo offrire alle imprese duna concreta opportunità come il Talent Day”.

“Ciò che ci proponiamo di fare con il Talent Day del 6 marzo è accogliere nello stesso luogo le scuole alberghiere, le agenzie per la somministrazione, i giovani in cerca di un impiego e gli imprenditori con difficoltà di trovare personale specializzato e adeguatamente formato - sottolinea la responsabile dell'Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa e Livorno Cecilia Pellegrinetti - l'invito rivolto a tuttti, anche alle ragazze e ai ragazzi che vogliono muovere i primi passi nel mercato del lavoro, di presentarsi al Talent Day, che ospiterà oltre 30 imprese desiderose di conoscere candidati di buona volontà, oltre la nostra Agenzia per il Lavoro e i nostri Enti Bilaterali, che sapranno indirizzare le varie aspirazioni verso i percorsi lavorativi, tirocini, stage e corsi”.

I candidati possono preregistrarsi su https://bit.ly/talentday2023

Le imprese interessate possono inviare la propria candidatura scaricando il modulo di adesione sul sito www.confcommerciopisa.com, oppure contattando il 3200861545, mail l.lazzerini@confcommerciopisa. it.