Le 'Terre di Pisa' nella vetrina di Olio Capitale

Prosegue senza sosta l’attività della Camera di Commercio di Pisa nel promuovere le 'Terre di Pisa' e le produzioni di eccellenza nelle vetrine internazionali che ripartono, in presenza, dopo lo stop forzato della pandemia. Protagonista, in questa occasione, l’olio extravergine dei frantoi pisani e dell’Associazione Strada dell'Olio dei Monti Pisani, ospiti dello stand collettivo della Camera di Commercio alla 14ma edizione di Olio Capitale, fiera dedicata agli Oli Extra Vergini tipici e di qualità che si è svolta nella nuova location di Porto Vecchio a Trieste, dal 13 al 15 maggio.

Si torna, dunque, fisicamente all’evento che nell’edizione 2018 vide il debutto sulla scena internazionale del Marchio Territoriale 'Terre di Pisa' e l’allestimento del primo stand 'griffato'.

Palcoscenico commerciale che si è rivelato, anche nell’edizione della ripartenza, di indubbio prestigio con 170 espositori provenienti da tutte le regioni olivicole italiane e dalla Grecia. Giornate impegnative per i produttori pisani, ricche di contatti interessanti con ristoratori, grossisti, agenti e buyer italiani e stranieri.

“Con il ripartire delle kermesse internazionali torniamo con decisione a rilanciare il sodalizio strategico tra le produzioni agroalimentari ed il brand 'Terre di Pisa', non trascurando l’olio extravergine, indiscusso alfiere del nostro territorio e presenza produttiva dalla tradizione plurisecolare - commenta il commissario straordinario della Camera di Commercio, Valter Tamburini - un’eccellenza specifica come l’olio pisano torna ad essere promossa in un contesto molto frequentato e la nostra offerta turistica complessiva può distinguersi non soltanto per il livello delle strutture ricettive e dei servizi turistici ma anche grazie all’esistenza di quella stessa eccellenza agroalimentare. 'Terre di Pisa' - conclude Tamburini - è in questo senso una straordinaria occasione di sintesi”.

Le aziende pisane a Olio Capitale 2022

- Elter Azienda Agricola Calci

- Frantoio di Vicopisano Vicopisano

- Frantoio Sanminiatese San Miniato

- Oleificio Sociale di Buti Buti

- Strada dell'Olio dei Monti Pisani San Giuliano Terme