Pontedera: il sindaco in visita alle attività commerciali cittadine

Il sindaco Matteo Franconi ha visitato questa mattina tre realtà imprenditoriali che operano nel centro di Pontedera. Si tratta di attività importanti, tutte con storie significative e che hanno grande penetrazione nel tessuto locale. Si tratta in tutti i casi di aperture recenti.'Non Solo Sedie', settore arredamento, ha recentemente inaugurato il suo nuovo show room in via Primo Maggio, con il sindaco che ha portato l'augurio dell'Amministrazione ai titolari, i fratelli Paolo e Alessio Rocchi.

In compagnia del vicesindaco Alessandro Puccinelli, Franconi ha poi incontrato il team di Giadil, l'azienda specializzata nel noleggio veicoli a lungo temine che, alcune settimane fa, ha aperto una sede a Pontedera, che si affianca agli uffici direzionali di Ponsacco e Milano e al punto di Livorno. Gli uffici sono in via Savonarola, a diretto contatto col pubblico, per una realtà di rilievo a livello nazionale, che serve privati e aziende e che, di recente, ha stipulato una partnership anche col Pontedera Calcio.



Sempre in via Savonarola, Franconi e Puccinelli hanno portato il saluto dell'Amministrazione a una attività storica, Lari Hair, che ha riaperto il salone accogliendo una clientela numerosa e affezionata.