Torna il 'Cinema sotto le stelle' a Calci: ad agosto cinque film in programma

Buona la prima e, dunque, al via la seconda edizione. Dopo lo straordinario successo della rassegna cinematografica della scorsa estate, tornano a Calci per il mese di agosto cinque appuntamenti con il cinema sotto le stelle. Sempre più ricca e capace di conciliare tutti i gusti l’offerta cultura della Valgraziosa che, anche per l’estate 2021, va a recuperare una sua antica tradizione e investe ancora in opportunità rilanciando con un cartellone cinematografico dedicato ad adulti e bambini.

Ed ecco che il Comune di Calci, grazie alla collaborazione e al sostegno di Arci Pisa Aps Onluns, Arci Valdera Aps e Unità Pastorale Valgraziosa, promuove e finanzia il nuovo cartellone 'Cinema sotto le stelle', la rassegna cinematografica gratuita in programma dal 13 al 27 agosto al Teatrino degli Ulivi di via dei Nocetti.



Ecco il cartellone:



VENERDÌ 13 AGOSTO - 10 GIORNI SENZA MAMMA

MARTEDÌ 17 AGOSTO - IL VIAGGIO DI YAO

VENERDÌ 20 AGOSTO - COCO

MARTEDÌ 24 AGOSTO - DOMANI E' UN ALTRO GIORNO

VENERDÌ 27 AGOSTO – FERDINAND



Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, saranno gratuiti previa prenotazione obbligatoria al numero 366.3802983 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o scrivendo a cineclubagora@arcivaldera.it