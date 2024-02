Nuova apertura Kia a Pisa: Opening Party con DJ Set, Apericena e Cocktail Bar

Arriva anche nel cuore di Pisa il nuovissimo Showroom Kia Scotti, un punto di riferimento nel settore automobilistico in Toscana. Da ben oltre sessant'anni, il Gruppo si impegna ad offrire soluzioni di mobilità all'avanguardia ai propri clienti. Con le proposte tecnologiche e accattivanti di Kia, gli appassionati del mondo delle quattro ruote avranno l'opportunità di esplorare nuove auto con prezzi vantaggiosi e promozioni esclusive.

Gruppo Scotti apre una nuova filiale a Pisa: opening party giovedì 22 febbraio

Dopo il successo dell'inaugurazione dello Showroom a Empoli, il Gruppo Scotti si appresta a tagliare il nastro della nuovissima filiale Kia a Pisa. Questa apertura segna un passo significativo per l'Azienda, rappresentando la seconda presenza del marchio in territorio toscano. Un chiaro segnale dell'entusiasmo dei consumatori per la variegata gamma di veicoli proposti dalla casa automobilistica coreana.

L'appuntamento è fissato per giovedì 22 febbraio presso la nuova sede in via Giuseppe Ravizza, 2. Il programma della serata prevede Dj Set accompagnato da un’apericena e un cocktail bar a partire dalle ore 19.00. Un'occasione unica per vivere l'atmosfera vibrante dell'opening party e scoprire le ultime novità nel mondo Kia.

Gruppo Scotti: la passione di una famiglia

Dalla passione di una famiglia nasce Gruppo Scotti che oggi conta su più di 20 sedi, 60 anni di storia e oltre 150.000 vetture vendute. Grazie alla ricerca continua e alla collaborazione di oltre 300 professionisti, oggi il gruppo è presente su tutto il territorio toscano come rappresentanti ufficiali di olte 17 Brand Automotive e più di 20 Showroom distribuiti tra Empoli, Fucecchio, Pontedera, Livorno, Pisa, Siena e Grosseto.

Un presidio che ha permesso a Gruppo Scotti di affermarsi anche come Business Automotive Partner per alcune tra le più importanti realtà aziendali italiane, grazie ai servizi di noleggio a breve e lungo termine offerti dal branch del Gruppo Scotti Rent, e alla proposta di mezzi pesanti per l'organizzazione di flotte aziendali con il ramo Scotti VI. Oggi, a distanza di oltre cinquanta anni dalla fondazione, Gruppo Scotti continua la sua ricerca per fornire prodotti e servizi che soddisfino al 100% ogni esigenza di mobilità.

Inoltre, dall'esperienza maturata nel corso degli anni, Gruppo scotti ha inaugurato nel 2018 Scotti Outlet, il branch del Gruppo interamente dedicato alla vendita di vetture usate garantite. Realtà che si traduce concretamente in due parchi auto multimarca presenti a Empoli e Livorno.