Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 5 e 6 agosto Tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Tanti gli appuntamenti in programma a Pisa e provincia nel primo weekend di agosto. Ecco quindi qualche suggerimento per trascorrere le giornate di sabato 5 e domenica 6 in completo relax.

La Battaglia della Meloria, combattuta il 6 agosto 1284 dalle flotte di Genova e Pisa, rappresenta un evento storico che segnò l'epoca delle Repubbliche Marinare. A distanza di 739 anni da quel giorno infausto per i pisani, l'anniversario viene ricordato con due giornate intense di celebrazioni.

Prosegue 'Marenia NonSoloMare', la rassegna promossa dal Comune di Pisa e che prevede serate con incontri, presentazione di libri, concerti, spettacoli per bambini e talent show. Numerosi gli appuntamenti che nel weekend animeranno il litorale.

Domenica 6 agosto si terrà un'escursione nella tenuta di San Rossore con tramonto alla spiaggia del Gombo. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall'ingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il 'viaggio nella Natura del Parco' percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico.

Torna domenica 6 agosto, come ogni prima domenica del mese, il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Dalle 9 alle 19 sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato.

Sabato 5 agosto, in piazza dei Caduti a Cascina, torna la "Superior Italian Wrestling". A partire dalle 21, saliranno sul quadrato alcuni tra i maggiori esponenti del wrestling nazionale, tra cui l'attuale detentore del titolo di campione italiano, il "Semplicemente Irresistibile" Bon Giovanni. Con lui ci saranno anche "Sangre Latino" Rafael, l'ex campione Italiano Vittorio Bruni ed una rappresentanza della divisione femminile capitanata dalla "Magnetica" Swan.

Tre serate di eventi gratuiti all'insegna della comicità, della tradizione e della musica, quelle in programma sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 agosto a Calci in occasione dei festeggiamenti del patrono Sant'Ermolao.

Sabato 5 e domenica 6 agosto il borgo di Montecatini Val di Cecina si animerà con artisti di strada che coinvolgeranno il pubblico con spettacoli di fuoco: fachiri, danzatori, narratori, giocolieri, acrobati e clown creeranno atmosfere suggestive, intriganti e accattivanti.

