Settimana Europea della Mobilità, pioggia di iniziative dedicate al trasporto green

Dal 16 al 22 settembre la città di Pisa sarà protagonista della Settimana Europea della Mobilità, una manifestazione ricca di iniziative dedicate al trasporto sostenibile con un focus specifico sui vantaggi della condivisione dei mezzi di trasporto sostenibili come biciclette e monopattini in sharing.

Esposizioni, spettacoli, esibizioni, dimostrazioni sulla sicurezza stradale, camminate, run track, biciclettate, presentazioni di libri ed eventi collaterali che culmineranno nell'evento di domenica 18 settembre quando, in collaborazione con Confcommercio Pisa, sarà organizzata una colazione sul Ponte di Mezzo per tutti i partecipanti.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, 15 settembre, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alla Mobilità del Comune di Pisa, dell’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone, e del mobility manager di Pisamo, Salvatore Di Noia.

La Settimana Europea della Mobilità si inserisce anche nell'ambito del World Car Free Day a cui per la prima volta la città di Pisa parteciperà attivamente con la chiusura del Ponte di Mezzo per sabato 17 settembre dalle 15 alle19, e il divieto di transito alle auto sui Lungarni Pacinotti, Gambacorti, Mediceo e Galilei oltre che la chiusura dello stesso Ponte di Mezzo per domenica 18 settembre dalle 7,30 alle 13.

Alla Settimana Europea della Mobilità organizzata da Pisamo e Comune di Pisa hanno aderito: Ridemovi, Helbiz, Bit, La Belle Equipe, Tower Bike, 1063AD, Libreria l'Orsa Minore, CSEN Comitato Provinciale di Pisa, ASD Fudo, ASD Karate, SS Zone, ASD Legend, CSI Centro Sportivo Italiano Comitato di Pisa in collaborazione con Sport Meet – RUN4UNITY, Polevolution XL Pisa, Legambiente, FIAB Pisa. Un ringraziamento particolare a Confcommercio Pisa e Acque Spa.

Tutti gli eventi sono organizzati e gestiti da Pisamo che ringrazia ANCE Pisa e Unione Industriale Pisana per il contributo fornito nella realizzazione di un videodocumentario sulla Settimana Europea della Mobilità che sarà utilizzato per la candidatura della città di Pisa agli European Mobility Awards 2023 di Bruxelles.

Il programma Venerdì 16 settembre

La Belle Equipe. Bike Check, sicurezza stradale, censimento flussi ciclistici. Piazza Garibaldi dalle 16 alle 19. Sabato 17 settembre

CSEN Comitato Provinciale di Pisa. Esibizioni ASD Fudo e ASD Karate. Bike to Sport. Piazza XX Settembre dalle 17 alle 20.

Bit Mobility. Bit City Life. Piazza Garibaldi dalle 15 alle 19. FIAB Pisa. Piazza Carrara dalle 11 alle 16.

Ridemovi. Piazza XX Settembre dalle 9 alle 13 e Ponte di Mezzo dalle 16 alle 19. Domenica 18 settembre

Ridemovi. Piazza XX Settembre. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Bit Mobility. Bit City Life. Piazza Garibaldi. Dalle 15 alle 19.

Libreria L'Orsa Minore. Pedalata Letteraria sui Lungarni. Dalle 11 alle 13. AD1063. City Track Run. Lungarni e Piazza Carrara. Dalle 9.00.

Confcommercio Pisa. Colazione sul Ponte. Ponte di Mezzo. Dalle 9,30 alle 11.30. Polevolution XL Pisa. Esibizioni. Ponte di Mezzo. Dalle 10.

Libreria L'Orsa Minore. Camminata Letteraria sui Lungarni. Dalle 17 alle 19.



Lunedì 19 settembre

Bit Mobility. Bit City Life. Piazza Garibaldi. Dalle 15 alle 19. Tower Bike. Esposizioni. Piazza XX Settembre. Dalle 16 alle 19.

Assessorato alle Politiche Educative Comune di Pisa. Presentazione del libro Green Pisa in collaborazione con gli Istituti Scolastici. Logge di Banchi. Ore 10,30. Martedì 20 settembre

Bit Mobility. Bit City Life. Piazza Garibaldi. Dalle 15 alle 19.

Helbiz. Test Ride. Logge di Banchi. Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,30.

Mercoledì 21 settembre

Helbiz. Test Ride. Logge di Banchi. Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,30.

La Belle Equipe. Bike Check, sicurezza stradale, censimento flussi ciclistici. Piazza Garibaldi dalle 16 alle 19.

CSEN Comitato Provinciale di Pisa in collaborazione con SSD ZONE e ASD LEGEND. Bike to Sport. Esibizioni. Logge di Banchi. Dalle ore 18.00

Libreria L'Orsa Minore. Incontro con Silvia Livoni e presentazione della guida “La valle del Savio in bicicletta” di Sara Cavina (Ediciclo). Ore 17.00

Giovedì 22 settembre

Centro Sportivo Italiano. Logge di Banchi e Piazza XX Settembre dalle 9 alle 19

In collaborazione diretta con Sport Meet – RUN4UNITY e la partecipazione attiva di altre Società e Associazioni del territorio.

Legambiente in collaborazione con Euromobility. Il Giretto d’Italia 2022, il Campionato urbano della ciclabilità, una sfida tra città a colpi di pedali. Ponte della Vittoria, Ponte di Mezzo e Ponte Solferino. Dalle 7.30 alle 9.30.