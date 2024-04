Meteo, temperature in aumento: sarà un weekend di caldo e bel tempo

"L’anticiclone è in fase di rinforzo e favorirà condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sulla Toscana durante il weekend e nell’inizio della prossima settimana". E' quanto conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino che aggiunge: "Un energico contributo di correnti calde di matrice nord africana che affluiranno all’interno del campo anticiclonico determinerà inoltre un sensibile aumento delle temperature sulla nostra regione, destinate a portarsi su valori molto superiori a quelli medi del periodo. A Firenze sono previsti 24°C di massima sabato, 27°C domenica, addirittura 29°C lunedì. Ad Arezzo la colonnina di mercurio raggiungerà picchi di 24°C sabato, 26°C domenica e 27°C lunedì. A Pisa attese massime di 22°C sabato, 24°C domenica e 25°C lunedì. A Livorno, mitigata dal mare ancora freddo in questo periodo dell’anno dopo la stagione invernale, si raggiungeranno punte di 19°C sabato, 21°C domenica, 23°C lunedì. Farà caldo anche in Appenino, con temperature fino a 18/19°C a 1500m. Martedì invece la situazione potrebbe cominciare a cambiare per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, responsabile di un aumento della nuvolosità con qualche pioggia sull’alta Toscana e di un certo ridimensionamento delle temperature".