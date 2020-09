Il centrosinistra chiude la campagna elettorale a Cascina con Letta, Veltroni e Ascani

A due giorni dal voto arrivano altri big nazionali a sostenere la candidatura a sindaco di Cascina di Michelangelo Betti. La chiusura della campagna elettorale del centrosinistra vedrà protagonista l’ex presidente del consiglio Enrico Letta, che sarà presente al Circolo Arci di Zambra venerdì 18 alle 17.00. Gli eventi si sposteranno poi su Corso Matteotti a Cascina, dove interverranno alle ore 21.15 a supporto di Betti sia Walter Veltroni che Anna Ascani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Michelangelo Betti si tratta di "due eventi che chiudono una campagna elettorale intensa, fatta di incontri sul territorio e di dibattiti su temi centrali per la cittadinanza cascinese. Con questa tornata elettorale auspichiamo tutti di poter chiudere un’esperienza di quattro anni in cui l’amministrazione è rimasta immobile, trincerandosi dietro slogan, senza pensare a come far crescere questo Comune. C’è una coalizione ampia e un gruppo di persone che hanno voglia di impegnarsi per il loro territorio. È ora di tornare a far correre il nostro Comune e di farlo insieme".