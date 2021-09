Elezioni comunali 2021 a Buti: due candidate a sindaco

Per il centrosinistra c'è l'assessore Arianna Buti, per il centrodestra Monia Buti

Si vota domenica 3 (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 (dalle 7 alle 15) ottobre per la scelta del nuovo sindaco di Buti. L'uscente primo cittadino Alessio Lari, di centrosinistra, ha concluso i due mandati consecutivi.

Con la lista 'Insieme per Buti' si presenta Arianna Buti, attuale assessore al bilancio, equità fiscale, società partecipate e personale. Una candidatura quindi in continuità con il lavoro dell'attuale giunta. Con la lista 'Buti al centro' per la coalizione di centrodestra si presenta Monia Buti.

