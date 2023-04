Andrea Buscemi ritira la candidatura a sindaco: "Non intendo essere 'carta da parati' in Consiglio comunale"

C'è voluta un'intera nottata, ricca di telefonate, messaggi, confronti e pensieri. Alla fine la decisione è stata presa di comune accordo tra tutti i componenti della lista, con l'avallo della direzione regionale: Andrea Buscemi non gareggerà per la poltrona di sindaco del Comune di Pisa nelle prossime amministrative. "Fin dall'inizio di questa avventura politica la mia idea era chiara - spiega l'attore e regista teatrale - se avessi preso parte alla corsa per Palazzo Gambacorti, lo avrei fatto esclusivamente per occupare il posto di sindaco. Non avevo e non ho la minima intenzione di fare la 'figurina' o la 'carta da parati' in Consiglio comunale. Tanto meno ho il desiderio di ricevere incarichi istituzionali dopo che sono stato pugnalato alle spalle da chi ritenevo miei amici e alleati durante l'esperienza di assessore alla cultura".

L'esperienza politica, alla base della decisione di ritirare la candidatura, si mescola con gli aspetti personali: "Ravviso un clima di estrema ostilità nei miei confronti. Fin dal giorno in cui ho ufficializzato l'adesione al Movimento Centro, ho percepito il forte rigetto da parte di tutti gli attori della politica pisana. Una politica provinciale, banale, di bassa lega: il gioco di parole non è casuale. Nel 2021 sono stato minacciato di morte, mi è stata augurata una fine atroce: a distanza di anni nessuno, tra le persone che siedono in Consiglio comunale o fanno parte dei salotti politici cittadini, ha osato alzare un dito in mia difesa o prendere pubblicamente le distanze dalle bieche minacce che mi sono state recapitate".

Buscemi non nasconde il rammarico per la decisione finale: "In poche settimane siamo arrivati a raccogliere 220 firme a sostegno della lista civica proposta dal Movimento. Un risultato molto buono, che avrebbe lasciato pensare a ottimi risultati anche in sede di voto. Ma il percorso di questa nuova realtà politica, che punta sulla bellezza e sulla cultura, non si ferma qui. Nei prossimi mesi ci saranno nuove iniziative e proposte che saranno in grado di stimolare la curiosità della cittadinanza, in completa discontinuità con la politica che ormai connota tutti gli storici partiti del territorio comunale".

Interviene anche il presidente e fondatore di Movimento Centro, Fabrizio Manfredini, per puntualizzare la gravità del clima creato attorno a Buscemi: "Andrea è una persona pura, che ama visceralmente la sua città. Come può prendere parte alle elezioni se chi dovrebbe essere il garante della democrazia consente che vengano ripetute gravi minacce alla sua incolumità? Movimento Centro e Andrea Buscemi non si prestano a questo gioco al massacro".