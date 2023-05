Elezioni comunali a Pisa: apertura straordinaria degli uffici elettorale e anagrafe

Domenica 14 e lunedì 15 maggio gli elettori di Pisa saranno chiamati alle urne per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Si vota dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 14 maggio e dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì 15 maggio. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Gli uffici elettorali della Sesta Porta e di Marina di Pisa effettueranno le seguenti aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali:

- Sesta Porta, Via Battisti, 51, piano terra (presso ufficio stato civile): venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle ore 09.00 alle ore 18.00; domenica 14 maggio dalle ore 07.00 alle ore 23.00; lunedì 15 maggio dalle ore 07.00 alle ore 15.00

- Via Camillo Guidi, 2/A, Marina di Pisa (Ufficio decentrato 1): domenica 14 maggio dalle ore 07.00 alle ore 23.00

Per il rilascio delle carte di identità agli elettori che ne sono sprovvisti sarà invece aperto, domenica 14 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00, l'ufficio anagrafe della Sesta Porta, in via Battisti 51.

Inoltre in occasione delle consultazioni gli elettori che si recheranno a Pisa per votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei, applicate dagli enti o dalle società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. Tutte le informazioni sulle agevolazioni previste e sulle modalità per poterne usufruire sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ articolo/agevolazioni- tariffarie.