Elezioni comunali a Pisa: Bene Comune scende in campo

Scende in campo per le prossime elezioni comunali di Pisa 2023 l'associazione Bene Comune che presenterà una propria candidata ed una lista.

"La scelta si è concretizzata in questi ultimi mesi anche alla luce dell'esperienza delle elezioni comunali di Cascina. Le motivazioni di questa scelta derivano essenzialmente da un'ampia riflessione sulle modalità di partecipazione all'alleanza di centrosinistra per la riconquista del Comune di Cascina - sottolineano dall'associazione - in particolare il comportamento del sindaco e del PD che, dopo la formazione dell'alleanza, hannoscelto di emarginare il gruppo di Bene Comune, estromettendolo dalla coalizione ed addirittura arrivando ad una denuncia per diffamazione, a seguito di legittime critiche all'operato arrogante ed isolazionista della Giunta comunale"."Ha dimostrato come nel PD dell'area pisana prevalgono forme egemoniche e di totale negazione della partecipazione e della vera democrazia, dove il confronto e la discussione sono i principali strumenti della vita sociale e culturale di una comunità. A Pisa Bene Comune presenterà una lista composta di candidati radicati nella società, espressione del passato e del presente della migliore tradizione della sinistra pisana" concludono.