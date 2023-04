Elezioni, i candidati consiglieri del Comitato Libertà Toscana

Sono stati presentati sabato 15 aprile, i candidati della lista Comitato Libertà Toscana (CLT) e del suo candidato sindaco Avv. Edoardo Polacco in corsa per per elezioni amministrative di Pisa. Il Comitato ha scelto un candidato sindaco esterno a qualsiasi partito "per garantire l’autonomia politica del Comune da ogni spartizione o gestione centralistica del potere".

Il segretario generale CLT, Marco Di Bari, l'avvocato Edoardo Polacco e il capolista, dott. Giovanni Pezone hanno rispettivamente introdotto il comitato, il programma elettorale e i ventitre candidati e candidate consiglieri che compongono la delegazione. Ecco i nomi dei candidati consiglieri:

- Giovanni Pezone, medico specializzato in medicina del lavoro e medicina dello sport, libero professionista, imprenditore;

- Raffaele Russo, medico specializzato in radiodiagnostica, libero professionista, autore di numerose pubblicazioni in ambito radiologico;

- Stefania Secchi, imprenditrice, dirigente d'azienda in ambito medico;

- Alessio Marconcini, tecnico sanitario di radiologia medica;

- Luigi Palumbo, operatore del servizio di emergenza sanitario Pegaso;

- Bernardino Pezone, studente Unipi, iscritto a 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;

- Andrea Malloggi, libero professionista, commerciante nel settore dei vini e distillati;

- David Dell'Omodarme, libero professionista, autore, presentatore e produttore esecutivo di produzioni televisive e cinematografiche, docente in materia di storia del cinema, montaggio video, editing, recitazione e improvvisazione;

- Debora Sargentelli, libera professionista, impegnata nell'ideazione e conduzione in ambito televisivo di eventi artistici e culturali e nella gestione di social media e creazione di siti web;

- Vincenzo Tritta, libero professionista, scrittore, regista, editor professionista ;

- Andrea Balestri, lavoratore dipendente; attore, noto come bambino prodigio per il ruolo di protagonista nel film di Luigi Comencini 'Le avventure di Pinocchio';

- Syndi Fiorella Caramagna, laureata in Scienza della Comunicazione, addetta commerciale in un’azienda leader nella vendita di macchine movimento terra per il settore edile e agricolo; membro attivo del centro antiviolenza Associazione Casa della Donna di Pisa;

- Moira Traversi, agente Polizia Municipale Nucleo operativo Reparto Edilizia di Firenze, impegnata da anni come volontaria nella Protezione Civile e nella Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze;

- Rita Cosentino, impiegata nel servizio di accoglienza e portierato presso l’Ateneo pisano;

- Nadia Distefano, istruttore tecnico presso Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;

- Loris Degli Esposti, operaio manutentore presso la Solvay Group, stabilimento di Rosignano; consigliere e tesoriere CLT;

- Marco Lubrano, operaio metalmeccanico presso Magna Clouser S.p.A;

- Alessandro Manfrin, macchinista ferroviario del gruppo FS;

- Mauro Matteucci, figura quadro del gruppo RFI S.p.A, ora in pensione;

- Gabriella Meliciani, dirigente del gruppo FS, ora in pensione;

- Alessia Parenti, impiegata con funzioni di coordinamento per società operanti nel settore del trasporto aereo e ferroviario;

- Anna Paola Parenti, responsabile amministrativa di aziende impegnate a livello nazionale nel campo della ristorazione, ora in pensione;

- Giovanni Cappelli, dipendente statale, ora in pensione.