Elezioni comunali a Santa Maria a Monte: le candidate sindaco e i programmi

Sono definiti gli schieramenti per le elezioni comunali 2023 a Montecatini Val di Cecina: sarà una sfida a tre. Il voto del 14 e 15 maggio decreterà chi succederà al sindaco Ilaria Parrella, che per due mandati ha guidato l'amministrazione comunale (è nuovamente candidata ma come consigliere comunale nella lista 'Viviamo con Elisabetta Maccanti sindaco'). In lizza ci sono Patrizia Faraoni, Elisabetta Maccanti e Manuela Del Grande.

Patrizia Faraoni è candidata con la lista 'Fare insieme', formazione di centrosinistra sostenuta dal Partito Democratico. "Vogliamo ripartire per creare le condizioni affinché il nostro bellissimo Comune diventi ancora più vivibile - illustra il programma - più attrattivo attraverso la realizzazione di progetti ambiziosi e all’avanguardia. Costruire un nuovo futuro sarà possibile solo insieme a tutte le cittadine e i cittadini del Comune, per questo il nostro programma è stato pensato ed elaborato con la collaborazione di tanti concittadini, avendo come filo conduttore alcuni concetti e valori imprescindibili. Vogliamo un paese solidale e inclusivo, da costruire insieme. Che cresce rispettando tutti, senza lasciare indietro nessuno. Connesso fra le variegate realtà territoriali che lo compongono, valorizzando in ugual misura ogni località e ogni attività secondo le proprie peculiarità".

Guarda il sito con il programma di Patrizia Faraoni

Elisabetta Maccanti è candidata con 'Viviamo Santa Maria a Monte', definita da lei stessa come "una squadra trasversale e davvero civica". "Sono cresciuta nel bar di famiglia, sempre a contatto con le persone - racconta - è lì che ho sviluppato empatia e capacità di ascolto. Quando mi sono venuti a cercare, dieci anni fa, per propormi un’esperienza in politica ho detto: 'perché no'. Dieci anni fa mi sono lanciata in questa avventura, ignara di quello che sarebbe successo, ma veramente non rimpiango nulla. Pochi giorni fa ho festeggiato i 20 anni di esercizio della professione di avvocato. Mi sono sempre occupata di persone in difficoltà anche per il mio lavoro. Ho fatto per dieci anni l’assessore e ho avuto modo di vedere Santa Maria a Monte anche da un’altra prospettiva. Oggi guardiamo al futuro. In questi dieci anni ho visto miglioramenti che mi hanno dato la voglia di continuare questo percorso. Chi ha votato me fino a oggi ha avuto fiducia in una persona. Fiducia che è stata rinnovata anche al secondo mandato. I miei voti derivano da gente comune. Le decisioni calate dall’alto o le imposizioni non fanno parte del mio percorso e della lista di candidati che mi sostengono".

Guarda il sito con il programma di Elisabetta Maccanti

Manuela Del Grande è candidata con la lista civica 'Santa Maria a Monte sempre'. Si presenta con quattro assessori su cinque e tre consiglieri uscenti, appoggiata dai partiti di centrodestra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. "Dai consensi e dalla stima che ho sempre ricevuto - afferma Del Grande - penso di essere la candidata giusta per il ruolo di sindaco, avendo sempre messo al centro il Cittadino non con la propaganda elettorale, ma con i fatti, attraverso le azioni del quotidiano in un rapporto empatico. Scuola, cultura, sociale, ambiente, sport, sicurezza, decoro urbano, gestione del territorio, servizi al cittadino, viabilità, lavori pubblici costituiscono settori ed obiettivi per migliorare la qualità della vita di chi abiti nel nostro Comune".

Guarda il sito con il programma di Manuela Del Grande