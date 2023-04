Elly Schlein lancia la volata a Paolo Martinelli: "La partita è aperta: crediamoci tutti insieme"

"Da amministratrice ho imparato che il passo giusto è quello degli ultimi. Mai quello dei più veloci. Paolo ha dalla sua questa straordinaria capacità: il suo è il percorso vincente per riconquistare Pisa e portarla finalmente nella dimensione della buona politica e del futuro". Con queste parole la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha concluso il discorso di sostegno al candidato della coalizione di centrosinistra per le amministrative del 14 e 15 maggio. Di fronte a lei, a Paolo Martinelli, a tutta la squadra che compone la lista presentata per le elezioni, oltre 600 cittadini radunati nel cortile del Circolo Arci Pisanova.

Il pomeriggio di sabato 15 aprile ha così celebrato il profilo di Paolo Martinelli e la sua proposta politica, condivisa anche dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni (arrivato in città per presiedere al congresso del partito, che si è concluso con l'elezione di Anna Piu a coordinatrice provinciale). "Paolo è un uomo appassionato della sua città - ha sottolineato Schlein - ed estremamente preparato. Rappresenta il vero civismo, ha un'esperienza molto solida e concreta di aiuto e ascolto degli ultimi".

Poi la segretaria PD ha affondato, rivolgendosi alla coalizione di centrodestra: "Nessuno ci accreditava di grandi prospettive fino a qualche settimana fa. Invece oggi siamo qui a ribadirlo con forza: la partita è apertissima. Abbiamo la possibilità di riprenderci Pisa con un progetto costruito nell'ascolto di tutte e tutti. Il punto focale della proposta di Paolo e dell'intera coalizione è la cura degli interessi delle elettrici e degli elettori: vogliamo riportare a Pisa una politica che non porti tagli alla sanità pubblica, che punti all'inclusione, che incentivi la reale partecipazione per una sicurezza condivisa, che riduca le disuguaglianze, che cancelli la paura del diverso, che ponga attenzione a tutte le situazioni di fragilità, che garantisca il diritto all'abitare".

"Tutti insieme dobbiamo fare la nostra parte - ha concluso Elly Schlein - dobbiamo impegnarci per far conoscere e apprezzare la proposta di Paolo a tutte quelle persone che ancora non hanno deciso a chi dare la loro preferenza nel giorno del voto. Abbiamo la possibilità di scrivere una pagina di storia meravigliosa per Pisa. Dobbiamo crederci".