Elezioni: le istruzioni per il voto assistito al ballottaggio

La città si avvia verso il ballottaggio delle elezioni comunali: domenica 28 maggio, urne aperte dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, urne aperte dalle 7 alle 15, gli aventi diritto voteranno il sindaco che amministrerà il Comune fino al 2028. Ecco le istruzioni per il voto assistito.

Voto assistito

Gli elettori affetti da grave infermità hanno diritto di essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un altro elettore. Il diritto può essere permanente: l’elettore affetto da grave infermità può richiedere l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all’esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale.

Il timbro non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore, e viene apposto dall’Ufficio Elettorale su domanda corredata dalla documentazione sanitaria attestante esplicitamente che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. La richiesta di apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale può essere presentata anche per delega su carta semplice, corredata della fotocopia del documento di identità dell’interessato e, ovviamente, della tessera elettorale dell’interessato in originale.

Per gli elettori non vedenti è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione di invalidità civile con foto rilasciato dall'Inps (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria 'Ciechi Civili' e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19). Per gli handicap mentali non è previsto l'accompagnamento neanche da parte di un familiare.

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha comunicato l’attivazione del servizio per il rilascio delle certificazioni sanitarie agli elettori fisicamente impediti. Gli orari, i nominativi dei medici e le sedi sono riportati di seguito: giovedì 25, venerdì 26 maggio e sabato 27 maggio dalle ore 10 alle ore 12 presso ambulatorio invalidi civili e commissione patenti, via Gentile da Fabriano n.1 (3° piano) - Dr. Barsanti, Dr. Lardieri, Dr Lelli.