Elezioni comunali di Pisa: nasce 'Pisa2033', movimento con l'attore ed ex assessore Andrea Buscemi

Un movimento politico civico in vista delle prossime elezioni. E' 'Pisa2033', iniziativa che vede fra i suoi primi firmatari l'attore ed ex assessore Andrea Buscemi. Un soggetto che si propone di essere "un laboratorio di scambi di impressioni, un osservatorio diremo laico ed autonomo", che "non si riconosce in alcuna precisa appartenenza partitica". Che anzi si pone in ottica critica rispetto tanto la destra che la sinistra. "Ormai la campagna elettorale è cominciata - scrive il gruppo in una nota - e da parte di tutti gli schieramenti da adesso sarà una gara continua a far propaganda, per autoesaltarsi o per criticare il lavoro altrui. Sono già state spese parole altisonanti ed enfatiche in grado spesso di nascondere, o mimetizzare, le evidenti criticità che insistono a permanere sul nostro territorio, attraverso una narrazione che purtroppo molte volte non ha alcun riscontro con la realtà oggettiva".

Da un lato "dalla vittoria del centrodesta del 2018 non è seguita l'auspicata rivoluzione della qualità tanto ostentata da chi oggi governa", dall'altro "non possiamo scordare le tante criticità e la decennale autoreferenzialità di un centrosinistra la cui gestione amministrativa resta per molti pisani un ricordo quantomeno chiaroscurato". Quindi "Pisa2033 rappresenta un folto gruppo di cittadini che non sono arrabbiati con nessuno in particolare, ma si sentono molto delusi. Perciò, senza il condizionamento, i lacci e i lacciuoli imposti dai partiti, tante persone si stanno riunendo per approfondire temi e questioni che attengono alla città senza fare cortigianeschi sconti a nessuno e perseguendo un unico, sano e moralmente integro, obiettivo: il bene di Pisa, la sua crescita e la giusta collocazione nell'ambito nazionale ed europeo".

Fra i firmatari, oltre a Buscemi, troviamo l'ispettore superiore Polizia di Stato in quiescenza Claudio Meoli, il commerciante Andrea Pochini, l'architetto Silvia Dall'Anese, l'attrice Martina Benedetti, il libero professionista Viviana Maglie Zaccheo e l'operatrice turistica Maria Teresa Galli. "Pisa2033 - prosegue la nota - vuole ammettere che l'attuale e le precedenti amministrazioni hanno pur fatto qualcosa di buono per la città. Il nostro gruppo ne prende atto, con soddisfazione e onestà intellettuale. Ma crediamo anche che oggi la maggior parte della classe dirigente che ha gestito il destino della città abbia probabilmente già espresso il massimo della propria potenzialità. Chiamati alla prova, i vari amministratori degli ultimi dieci anni hanno spesso fallito: si pensi alla malamovida, al degrado, alla microcriminalità che non è affatto diminuita, all'esercizio della Cultura che oggi è ai minimi storici. Spesso la città ha vivacchiato, perchè mancante di una visione a largo raggio".

"Il nostro portone è spalancato a tutte le persone di buona volontà che vorranno contribuire davvero a indicare il miglior percorso per la nostra città, nel rispetto della sua grande tradizione ma anche con la coscienza che il mondo è cambiato e con esso dobbiamo saperci confrontare. Coscienti che le potenzialità di Pisa sono enormi, in grado di ricominciare a farci esistere in Europa a testa molto alta, il nostro osservatorio naturalmente auspica che alle prossime amministrative non vengano fatte scelte di pigra transizione, un vivacchiamento che la ultrasecolare Storia di Pisa non merita più".