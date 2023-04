Fratelli d'Italia presenta i candidati della lista: "Convinti di centrare un grande risultato"

"Contiamo su un risultato importante a Pisa. Confidiamo di essere molto forti per continuare a dare una mano a Michele Conti, che in questi cinque anni ha rivoluzionato Pisa e che ha ancora molto da fare" ha dichiarato l’onorevole Giovanni Donzelli durante l’iniziativa di presentazione della lista dei 32 candidati di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Pisa, avvenuta nella serata di sabato 15 aprile. In tantissimi (più di 200 persone) sono intervenuti al Tower Plaza Hotel di Pisa.

"67 anni di differenza tra Edo Sbrana, classe 1937, e Samuele Fantozzi, vicepresidente del Parlamento Regionale degli studenti, e Greta Catalano nati entrambi nell’autunno 2004. 18 anni appena compiuti e in lista con Fratelli d’Italia, sono i più giovani dei 475 candidati al Consiglio comunale, così come Edo Sbrana il meno giovane. Segno di come Fratelli d’Italia sappia essere attrattiva per tutte le generazioni - fa notare il consigliere regionale Diego Petrucci - Ci sono anche Aleks Kapllaj e Siham Bouanani originari rispettivamente dell’Albania e del Marocco, due delle comunità più numerose presenti a Pisa. Fratelli d’Italia sa essere anche la casa di tanti immigrati che si sono ben integrati, che rispettano le regole e si sentono parte della nostra comunità".

"Nella lista di Fdi - ha detto Petrucci - figurano Alessandra Orlanza, presidente dell’associazione Sguardo di Vicinato (che conta 1000 iscritti); Niko Pasculli portavoce del coordinamento dei comitati di quartiere; Cinzia Massai del comitato di Riglione e Oratoio; Lorenzo Carlotti sindacalista Ugl, lavoratore di Toscana Aeroporti, e uno dei leader della protesta contro la fusione. Tanti i rappresentanti delle professioni: Anna Buoncristiani giornalista, Gabriele Giannetti commercialista, Elena Del Rosso architetto, Francesco Bini Verona ingegnere, Serena Bulleri avvocato, Massimo Lupetti e Stefano Barsantini medici, Laura Andreoletti geometra. E ancora dal mondo delle imprese Luca Benedetti, Giovanni Celentano e Raffaella Marchetti. Ci sono Paolo Taddei e Renato Guerrucci che si occupano di cultura; Luigi Piergentili che rappresenta Federcaccia. Possiamo contare poi su Virginia Mancini, Rachele Compare e tutti i consiglieri uscenti".

"Questi 5 anni sono passati velocemente, abbiamo affrontato periodi difficili, ma siamo riusciti a cambiare il volto della città - sottolinea il sindaco Michele Conti - Possiamo ripetere il successo di 5 anni fa, quando per la prima volta abbiamo vinto a Pisa dopo 50 anni di governo del centrosinistra, ma dipende dal lavoro che riusciremo a fare in questo mese circa che ci separa dalle elezioni. Ogni candidato deve portare un valore aggiunto". "Pisa è stata trasformata dall’attuale amministrazione, arrivare in questa città e vedere l’evoluzione che ha avuto da quando Michele Conti è sindaco è lo slogan più bello di questa campagna elettorale" ha detto il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Francesco Torselli.