Il Terzo Polo alla Leopolda per presentare le proposte programmatiche

"Partiamo con entusiasmo e parlando del futuro di Pisa. Per noi conta questo e solo dopo il nome che rappresenterà le nostre idee". I Coordinatori di Azione, Italia Viva, Psi e Liberal Forum, annunciano la manifestazione del prossimo 25 febbraio, alle ore 15.30 alla Leopolda in Piazza Guerrazzi, che completerà la prima fase del percorso programmatico del Terzo polo pisano.

"Abbiamo voluto fare una giornata piena, lo scorso 19 febbraio, su quelli che abbiamo identificato come temi caratterizzanti del nostro programma, autonomo, per il futuro della città, nella consapevolezza che altri temi importanti andranno approfonditi. Siamo partiti da questo e non dai nomi, proprio perché crediamo che i temi, le proposte, il merito, vengano prima dell’identificazione delle persone che se ne faranno portavoce. Per questo il prossimo 25 Febbraio vogliamo presentare il risultato di questa prima fase ai nostri iscritti e simpatizzanti, e dare spazio e voce ai protagonisti di questo percorso partecipativo, i cittadini".

Saranno presenti all’incontro: Nicola Danti, europarlamentare vicepresidente del gruppo Renew Europe e coordinatore Regionale di Italia Viva; Marco Remaschi, segretario regionale di Azione; Aldo Repeti, segretario regionale del Partito Socialista Italiano; Giacomo Pardini, coordinatore regionale del Liberal Forum. "Con loro e con tutti i nostri iscritti e simpatizzanti - conclude il gruppo - siamo pronti a partire per un’avventura difficile, ma sicuramente entusiasmante, che ci porterà nella prossima tornata elettorale a proporre per Pisa un governo fatto di innovazione e competenze, come la nostra città merita".