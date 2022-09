Carcere, Potenti (Lega): "Ennesima aggressione, basta lasciare soli agenti"

Sul nuovo episodio di violenza nel carcere di Pisa, dove un detenuto nordafricano ha aggredito sette agenti, interviene il deputato toscano della Lega e candidato unitario del centrodestra al collegio uninominale Pisa-Livorno del Senato Manfredi Potenti: "Purtroppo non sorprende vista la situazione che avevo già denunciato nel corso della recente visita alla struttura e durante la quale gli agenti mi avevano messo al corrente dei problemi esistenti nella gestione dei detenuti già critici in un edificio obsoleto e sovraffollato. Il protagonista di questo episodio, peraltro, era stato trasferito a Pisa da Livorno per motivi analoghi. E' molto grave che la voce degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria rimanga inascoltata dalle istituzioni: ho intenzione di dare luogo a tutte le iniziative in mia competenza per poter ottenere risposte adeguate".