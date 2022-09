Matteo Bagnoli (FdI) chiude la campagna elettorale a Pontedera: le proposte

"Diamo voce ai 140mila circa cittadini della Valdera e della Val di Cecina". Così Matteo Bagnoli aveva aperto la sua campagna elettorale come candidato per Fratelli d’Italia nel Collegio proporzionale per la Camera dei Deputati nella circoscrizione di Pisa e Firenze. Ora si avvia a chiudere la campagna elettorale: "Ho stretto la mano a migliaia di cittadini, lavoratori e centinaia di imprenditori del mio territorio in questo mese di campagna". Circa 60 gli incontri che Bagnoli ha portato avanti con associazioni di categoria, imprenditori, lavoratori, per 150 piazze. La campagna si concluderà ufficialmente venerdì 23 settembre, alle 21, in piazza Martiri della Libertà a Pontedera con una 'apericena' con gli elettori a cui prenderanno parte lo stesso Bagnoli e l’altra candidata FdI Giulia Gambini.

"Potrei dire che in parte per me questa campagna rappresenta già una vittoria: da politico poter essere ancora più vicino alla cittadinanza, sentire le preoccupazioni dei nostri concittadini, le attese per migliorare il sistema da parte delle nostre aziende, nello stesso tempo anche gli umori che stanno caratterizzando questo particolare periodo storico per il nostro Paese, ecco tutto questo credo sia il senso vero di fare politica", spiega Matteo Bagnoli che continua: "Poterlo fare nel mio territorio, per i miei conterranei, per il posto nel quale ho deciso io stesso di restare per creare un futuro migliore per le nuove generazioni non ha poi paragoni, per questo è fondamentale che al Governo, chiunque sia ad andare dopo il 25 settembre, questo territorio abbia una voce che si faccia sentire".

Dallo sviluppo infrastrutturale con i porti e gli aeroporti, ai collegamenti ferroviari e alle vie di grande comunicazione fino agli interventi che valorizzino le diverse eccellenze del territorio già presenti, come l’artigianato con il distretto del mobile, il settore agroalimentare e il turismo. Per poi arrivare al tema dell’energia e dello sfruttamento della risorsa geotermica. Questi alcuni dei punti che Matteo Bagnoli ha portato all’attenzione dei cittadini per studiare, anche insieme alle imprese del territorio, un piano di rilancio strutturale ed economico.

Ecco in sintesi il programma con il quale il candidato per Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, ha portato all’attenzione delle vallate della sua circoscrizione.

Val di Cecina. Lotta al caro energia e utilizzo della geotermia anche con ricadute sulle famiglie e le imprese. Completamento e messa in sicurezza della SR68, una via di comunicazione fondamentale per le attività economiche e per la viabilità interna. Inoltre, il recupero dell’ex manicomio di Volterra, che potrebbe essere una concessione Inail per l’Ausilium Vitae, oltre che una sede distaccata del Siaf di Volterra per l’alta formazione dei giovani.

Provincia di Pisa. Potenziamento dell’asse ferroviario con l’aeroporto 'Galilei' per incentivare e facilitare il turismo e i voli interni. Recupero completo della Fi-Pi-Li, oggi un cantiere continuo con gravi disagi. Il potenziamento della darsena pisana per agevolare l’economia via mare.

Valdera. Riqualificazione del Distretto del Mobile con un potenziamento della promozione dell’artigianato di qualità, attraverso incentivi a giovani imprenditori e valorizzazione degli artigiani storici. Favorire lo sviluppo turistico attraverso il rilancio delle eccellenze agroalimentari, soprattutto vino, extravergine d’oliva e ortofrutta. Manutenzione stradale dei principali snodi di comunicazione con Pontedera, quindi Bientina e Calcinaia, oltre al completamento dell’allaccio Pontedera Altopascio per favorire il trasporto e la viabilità e rilanciare l’economia locale.

Volterra, Pontedera e Valdera 2025. Capitale della cultura. E' il macro obiettivo di lungo termine che potrebbe favorire il territorio, attraverso una visibilità internazionale.