Elezioni, Michele Conti: "Storica vittoria del centrodestra: una buona notizia anche per Pisa"

Anche il sindaco di Pisa Michele Conti esprime la sua valutazione sull'esito delle elezioni politiche. "Le elezioni ci consegnano un risultato storico: il dato politico è la netta vittoria del centrodestra, con un exploit che è andato ben oltre le aspettative, con l’affermazione di Fratelli d’Italia e la sconfitta del PD di Letta" afferma Conti. "Gli italiani hanno dato un’indicazione chiara affidando al centrodestra la responsabilità del Governo della Nazione".

"Nella nostra Regione - prosegue - dove governiamo sette capoluoghi su dieci, il centrodestra vince in tutti i collegi uninominali, escluso quelli fiorentini. Sono particolarmente felice per la conferma dell’amico Edoardo Ziello, che si è imposto nel collegio uninominale di Pisa: un ottimo parlamentare che continuerà a lavorare per la nostra città dai banchi di Montecitorio. La nostra Amministrazione potrà contare su un Governo che sosterrà i progetti che abbiamo messo in cantiere e questa è una buona notizia per Pisa".

Il sindaco di Pisa conclude: "Il centrodestra in città si attesta sulla percentuale storica. Con i movimenti civici e le tante persone di buona volontà che vorranno aggiungersi a questo percorso, ci impegneremo per confermarci alla guida della città alle prossime amministrative, una partita completamente diversa rispetto a tutte le altre elezioni".