Elezioni, Movimento 5 Stelle soddisfatto del risultato in Toscana

“Siamo il terzo partito anche in Toscana e siamo pronti a mantenere fede agli impegni presi in campagna elettorale dai banchi dell’opposizione”. Così la nota del Movimento5Stelle Toscana all’indomani del voto per le elezioni politiche. Il Movimento si è attestato su una media superiore all’11% sia alla Camera che al Senato con alcuni risultati particolarmente positivi come a Livorno 14,90% e Massa-Carrara 12,04%.



“Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte. E’ il risultato di una campagna elettorale fatta in mezzo alle persone che ci ha permesso di intercettare i bisogni veri delle persone. Un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie al contributo dei nostri attivisti e ai gruppi locali ai quali va il nostro più sentito ringraziamento” dicono dal Movimento.



In attesa di conoscere quanti e quali saranno i candidati eletti, i 5 Stelle annunciano: “La nostra sarà un'opposizione intransigente. Saremo l'avamposto per l'agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione. Lavoreremo come sempre abbiamo fatto per portare avanti il nostro programma dai banchi dell’opposizione, per difendere reddito cittadinanza, portare avanti il salario minimo, lottare contro le disuguaglianze. Abbiamo già dimostrato di saper fare l'opposizione e siamo pronti a farla di nuovo”.