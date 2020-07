Parte da San Giuliano Terme la campagna elettorale di Antonio Mazzeo

Dopo l'ufficializzazione della propria ricandidatura nelle file del Partito Democratico, Antonio Mazzeo lancia da San Giuliano Terme la sua campagna per la riconferma nel Consiglio Regionale della Toscana. L'appuntamento è per domenica 26 luglio, dalle ore 19.30, alla fattoria L'Olmetto, in via Che Guevara 132.

"San Giuliano Terme è un comune a cui tengo molto e per il quale in Regione ci siamo impegnati a fondo in questi anni - afferma Mazzeo - qui ho molti amici e sostenitori che si sono fin da subito dimostrati entusiasti di intraprendere insieme questo percorso e, anzi, rispetto a cinque anni fa se ne sono aggiunti molti nuovi, un segnale bellissimo che mi riempie di orgoglio e responsabilità. Anche per questo motivo credo sia significativo iniziare proprio da San Giuliano la corsa verso il 20 e il 21 settembre, date ormai ufficiali per le elezioni toscane. Sarà un incontro pubblico all'aperto, se il meteo ce lo consentirà, in modo da poter trascorrere una serata in semplicità e sicurezza per poterci conoscere meglio e confrontare sui tanti temi che riguardano il futuro del nostro territorio. Ovviamente, però, dobbiamo rispettare le normative anti-Covid per cui ci sarà un limite massimo di persone e sarà obbligatoria la prenotazione per essere sicuri di rispettare tutte le prescrizioni".

L'apericena avrà un costo di 15 euro a persona e per prenotazioni e informazioni si devono chiamare i numeri di telefono 328 8832551 oppure 371 3552637.