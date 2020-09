Il ministro Amendola al Polo Tecnologico di Navacchio con Alessandra Nardini

Venerdì 4 settembre, alle ore 16, presso l'Auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola e la Capolista del PD in provincia di Pisa alle prossime Regionali Alessandra Nardini incontreranno imprese e categorie economiche del territorio. "Grazie alla battaglia condotta in Europa dal Partito Democratico e dal Governo, nei prossimi mesi l'Italia e il nostro territorio potranno contare su molte risorse per reagire agli effetti della crisi Covid-19, sostenere e rilanciare la nostra economia - afferma Alessandra Nardini - tanti di questi fondi dovranno essere destinati a interventi per sostenere la ripartenza del tessuto imprenditoriale e produttivo e per investimenti in innovazione tecnologica e in Green Economy, come già anticipato dal Governo. L'incontro con il ministro Amendola è pensato proprio per discutere di queste opportunità".

