Elezioni regionali, problemi nelle sezioni a Pisa e a Cascina: schede in tribunale

Si allungano i tempi dello spoglio per le elezioni regionali in Toscana e per avere quindi il dato definitivo, anche se non è in dubbio la vittoria del candidato del centrosinistra Eugenio Giani. Secondo quanto riferito dall'ufficio elettorale regionale, infatti, dieci sezioni a Pisa e una a Cascina non sono riuscite a chiudere i lavori perché il conteggio finale non tornava e le schede sono state perciò portate al tribunale che concluderà lo scrutinio, come prevede la legge. L'intoppo si è verificato quando mancavano quattro sezioni per il voto ai candidati presidente e 17 per le liste.

