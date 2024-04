L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 14 aprile. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Ariete

Dopo un periodo di euforia e di grande energia, la giornata di oggi sarà un po' sottotono a causa della Luna in quadratura che frenerà il vostro entusiasmo e tirerà fuori tutto lo stress accumulato in questi giorni. E' una giornata in cui dovrete evitare strapazzi, cercando di riposare un po' di più. Le stelle raccomandano di evitare reazioni brusche, soprattutto se avrete a che fare con persone che proveranno a complicarvi la vita con qualche provocazione di troppo.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Toro

Fino alla fine di maggio ci sarà Giove a darvi manforte. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento giusto per introdurre nella vostra vita tutti quei cambiamenti che si potranno concretizzare soprattutto nella seconda parte dell'anno. E' anche il momento giusto per capire quali sono le persone di cui potete fidarvi e quali no. Non dovrete avere paura di cambiare i vostri punti di riferimento. I cambiamenti sono sostanzialmente sempre un modo per dare nuovo ossigeno alla propria vita e non vanno mai temuti.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Gemelli

Pian piano vi state accorgendo che si stanno accumulando tanti problemi e che state vivendo una fase in cui non è facile raccapezzarsi e non sapete neanche da dove partire per risalire la china. Ci vorrà una bella dose di coraggio e di lucidità per venire a capo di questa situazione molto complessa. Proprio la lucidità è ciò che vi sta mancando in questo periodo. Cercate di organizzare bene la vostra vita e di parlare soprattutto di amore. Proprio i sentimenti rimangono in questo momento il versante più caldo.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Cancro

La Luna nel segno farà da cassa di risonanza delle vostre emozioni. Si stanno mettendo in moto tutta una serie di emozioni che potrebbero cambiare in meglio la vostra vita, sia a livello affettivo che lavorativo. Secondo l'oroscopo del giorno, la nuova combinazione di pianeti gioverà soprattutto al vostro umore, che ultimanente era un po' depresso. In amore dovrete evitare di tirare troppo la corda.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Leone

Finalmente state avvertendo aria di cambiamenti positivi nella vostra vita. Avete una grande voglia di progettare il vostro futuro e di imprimere una svolta alla vostra vita. Sono in arrivo delle nuove situazioni stimolanti che si potranno concretizzare solo a giugno, quando Giove tornerà attivo nel vostro segno. Sta anche per arrivare una vittoria fondamentale che non vi aspettavate. Tutto sembra girare per il verso giusto e andrà ancora meglio nella seconda parte dell'anno.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Vergine

Marte in opposizione rappresenta una bella gatta da pelare per le persone nate sotto il segno della Vergine. Tante situazioni complicate vi stanno causando momenti di stress e di sconforto. E' chiaro che si tratta di un momento passeggero che potrete risolvere solo voi mettendo in atto qualche cambiamento. Se fate ogni giorno sempre le stesse cose, difficilmente la vostra vita avrà una evoluzione in meglio. Anche a livello professionale non dovrete accontentarvi di ciò che avete, ma dovete pretendere di più.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Bilancia

La Luna in quadratura porterà in auge alcune situazioni negative del passato. Sarete piuttosto irritati e avvolti da un alone di dubbi e di perplessità. Magari qualcuno è già stato fortemente criticato per avere messo in atto qualche cambiamento che gli altri non si sarebbero mai aspettati. Secondo le stelle, farete bene a portare avanti tutti quei cambiamenti che possono essere salutari per il vostro benessere interiore. Non curatevi del giudizio altrui e tirare dritti per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Scorpione

Ci sono delle opportunità interessanti in arrivo che dovrete cercare di cogliere al volo, senza alcun tentennamento. Secondo l'oroscopo del giorno, si tratterà di proposte professionali che si potrebbero concretizzare nella seconda parte dell'anno. Dovrete essere molto cauti soprattutto se doveste imbattervi in persone che si sono dimostrate ultimamente poco leali con voi e che cercheranno ancora di provocarvi o di mettervi i bastoni tra le ruote. Agite con diplomazia e non fatevi lusingare dai bassi istinti.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Sagittario

State vivendo una fase molto coinvolgente e stimolante della vostra vita, sebbene possa esserci sempre qualcuno che sta provando a frenare le vostre ambizioni o a moderare la vostra esuberanza. Portare avanti i progetti in cui credete non vuol dire però rischiare troppo, Meglio cercare di essere sempre cauti soprattutto se si parla di investimenti, Mai fare il passo più lungo della gamba, soprattutto in questo periodo contrassegnato da grandi incertezze. Cercate di gestire con maturità questa vostra grande voglia di ribellione innata.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Capricorno

Con la Luna in opposizione e Venere e Mercurio dissonanti, sarà molto difficile riuscire a trovare la quadratura del cerchio in questa giornata di domenica. Le attese snervanti, le persone oppositive o tutti quegli ostacoli che normalmente possono capitarvi davanti, vi renderanno particolarmente nervosi e irascibili. Farete bene a cercare di stare più soli con voi stessi in questa giornata, piuttosto che condividere con gli altri i vostri spazi. Da lunedì le cose andranno decisamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Acquario

Le stelle vi consigliano di non reprimere le vostre emozioni negative e di essere sinceri con voi stessi e con gli altri. Non si può in eterno fare buon viso a cattivo gioco. Se qualcosa non vi va a genio, meglio esprimere le vostre emozioni senza avere remore o timori. Soprattutto in quelle coppie che si trascinano da lungo tempo, sarà meglio trarne le conseguenze e cercare di capire insieme come e se andare ancora avanti.

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2024: Pesci

La Luna in ottimo aspetto porterà delle emozioni molto positive e una sorpresa inaspettata. Secondo l'Oroscopo del giorno, anche nel lavoro non mancherà il supporto delle stelle ad indicarvi la giusta strada. Giove attivo vi induce a concretizzare tutti quegli accordi o quelle trattative che avete ancora in ballo. Entro la fine di maggio dovrete decidere cosa fare soprattutto se avete ancora una compravendita in sospeso o se c'è qualche situazione lavorativa che dovrà essere definita.

