Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino. Come andrà questa giornata di metà settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo mercoledì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buon San Valentino! sarà una giornata particolare: al mattino nervosi al pomeriggio vi riprendete. D'altronde vi dovete riprendere da tensioni passate. Le stelle sono belle soprattutto in serata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Toro

Cari toro, siete un pò sotto pressione da qualche giorno. Per voi questo è un San Valentino un pò turbato da una distanza che state soffrendo, fisica o anche solo psicologica dal partner. Rischio noia, avete voglia di qualcosa di diverso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste per voi sono giornate belle per l'amore e diventeranno ancora migliori con l'arrivo di venere in acquario. Questo è un San Valentino che vi porta anche un desiderio di chiarezza, volete sapere cosa prova l'altro per voi e, soprattutto, che intenzioni ha.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, questo San Valentino vi anticipa una venere che, tra qualche ora, finalmente non sarà più opposta. E' una giornata che allontana le complicazioni e le gelosie che avete vissuto di recente. I transiti migliorano di giorno in giorno e diventeranno per voi sempre più interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Leone

Cari leone, questo è un San Valentino particolare per voi che siete chiamati a fare piazza pulita e anche una scelta definitiva, soprattutto se vi state barcamenando tra due persone diverse. Attenzione alle polemiche sul lavoro dove vi sentite sotto attacco. Prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, buoni risultati, questa è una giornata interessante per voi e il lavoro è ancora al centro dei vostri pensieri, ma questo è un bel San Valentino e chi è solo deve lasciarsi andare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, si recupera energia, anche se la giornata sarà un pò storta al mattino migliora nel pomeriggio, il vostro San Valentino sarà in realtà nei prossimi giorni con l'arrivo di una bella venere positiva. Chi ha progetti importanti di coppia, matrimoniali o di convivenza avrà le idee più chiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, se vi sentite agitati o nervosi, pensate che oggi è San Valentino, quindi rinunciate alle polemiche e cercate di recuperare un pò di pazienza. Anche se in questi giorni siete un pò scontenti anche verso il partner cercate di godervi una giornata di festa e di tregua.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, San Valentino vi anticipa l'arrivo di una bella venere attiva. Voi vi stancate presto in tutto, anche in amore, questo non vuol dire che dovete necessariamente cambiare la persona che vi sta accanto, ma che potete pensare a ravvivare il rapporto con qualche iniziativa nuova. Belle passioni, buone notizie in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, questa giornata di San Valentino inizia con la luna contro al mattino, ma in serata tornerà il sereno e soprattutto la voglia di amare. Ripensate a ciò che è successo in autunno: se volete tornare sui vostri passi ora è possibile. E' tempo di una verifica sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, tra poche ore arriva venere e già oggi avete voglia di vivere l'amore in un modo speciale e come non avete mai fatto fino ad oggi. Questo perché tra Urano e Saturno siete un pò instabili, ma San Valentino rinnova il desiderio di amare: single molto favoriti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, si apre una fase di recupero anche per chi ha avuto problemi in campo sentimentale. Se vi siete separati da poco, basta rimuginare e mettetevi il passato alle spalle. La giornata migliore per i sentimenti per voi però, il vostro vero San Valentino sarà domenica prossima.