Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 8 aprile 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 8 aprile 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buona nuova settimana. Forte concentrazione di stelle nel tuo segno, questo è un elemento di grande forza, energia, potenza, desideri che si risvegliano e voglia di crescere fortissima. Storie d'amore potenziate, ma questo grande desiderio di libertà va gestito perchè rischia anche di portare tensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Toro

Cari toro, guardate a maggio che sarà il mese che sbroglierà tante delle matasse che stanno bloccando la vostra vita, sempre a patto che riusciate a emanciparvi dal passato e gestire le cose guardando avanti e non indietro. Venere interessante

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, belle queste stelle oggi e domani: coraggia, forza, amore, ma anche il gusto della battaglia tornano nella vostra vita. Siete pronti quindi a dire la vostra e poi farvi ascoltare. Sfruttate in questi due giorni contatti e incontri di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, oggi e domani impegnatevi a mantenere la calma e il sangue freddo, i rimproveri e le recriminazioni non servono, ci sono tante tensioni nel vostro cielo. Rimandate decisioni importanti, nei rapporti,nelle discussioni, nei confronti, cercate di gestire tutto con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Leone

Cari Leone, fate tutto il possibile e l'impossibile per sfruttare queste due ottime giornate perchè le stelle vi fanno tanti regali: amori che ritornano, colpi di fulmine, vittorie, riscosse sul lavoro, insomma voltate finalmente pagina.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, la cause delle tensioni degli ultimi mesi devono essere affrontate con razionalità e gestite con lucidità, bene negoziati e contratti, buone opportunità per migliorare la vostra posizione non solo sul lavoro ma anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, avete una grande voglia di lottare, emergere, e sopratutto avere giustizia, ma tra oggi domani dovete agire con prudenza perchè possono emergere vecchi rancori che rendono comlicati i confronti. In amore, per i chiarimenti aspettate il 16. Sul lavoro forse qualcuno sarà addirittura costretto a ripartire da zero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, questo cielo è da sfruttare, queste per voi sono stelle che portano creatività, belle intuizioni, siete alle prese con intreccio di emozioni in cui non è facile districarsi ma non sono necessariamente negative. Esame in arrivo, ma ve lo siete andato a cercare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo è davvero un grande cielo per voi, vi regala tante opportunità quindi non tiratevi indietro e datevi fa dare: fortuna, incontri importnti, buone opportunità in tutti i campi della vostra vita, dovete solo allungare la mano per coglierle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi avete dubbi sugli altri e gli altri hanno dubbi su di voi, e questa situazione vi stressa e vi rende insofferente. Purtroppo però c'è da aspettare tempi migliori, in questi due giorni occupatevi di casa e proprietà

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, avete tanta voglia di amare e di fare, questo novilunio è particolarmente attivo nel settore dei contatti ma anche dei movimenti, degli spostamenti vi spinge ad estendere conoscenze e emozioni, opportunità interessanti che arrivano da nuovi contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, potrebbero arrivare buone nuove sul lavoro, che vi porteranno a guadagnare di più. Le stelle premiano ancora l'amore, se non si è rimasti intrappolati nel passato. Non è il caso di fare i vittimisti ora, siate invece ottimisti, perchè ne avete tutti i motivi.