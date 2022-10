Via Cardinale Pietro Maffi · Centro Storico

Continua l'abbandono indiscriminati di rifiuti "vista Torre". Evidentemente con la ripresa dell'attività di bar e ristoranti ai ritmi pre-covid la frequenza di svuotamento dei cassonetti non è più sufficiente, ma ciò non giustifica l'inciviltà di chi opta per lasciare tutto sul marciapiede.