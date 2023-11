Aggiornamenti su segnalazione: 'Rincaro biglietti autobus' del 31 ottobre

Ho letto la Segnalazione indicata nel titolo e a tal proposito vi scrivo quello che sono riuscito a sapere su questo disservizio, è una storia un po' lunga e contorta, ma vi assicuro che vale la pena leggerla tutta! Abitiamo a Gello di San Giuliano Terme e mia figlia usa il bus per andare a scuola a Pisa. Finora comprava tramite app i carnet da 4 corse a 6 euro. Lunedì mattina mi informa che il costo era passato a 10.40 euro!!! Siccome non avevo letto di aumenti da nessuna parte (tra l'altro l'ultimo aumento risale allo scorso agosto), ho pensato a un errore dell'app, perciò li ho contattati per chiedere spiegazioni. Mi hanno detto che dall'inizio di novembre Autolinee Toscane aveva comunicato delle variazioni su tratte extraurbane di Pisa, tra le quali quella che riguarda la tratta Pisa-Gello di San Giuliano Terme.



In particolare la tratta era passata dalla fascia 0-10Km (1.70 euro biglietto singolo, 6 euro carnet da 4) alla fascia 10-20Km (2.90 euro biglietto singolo, 10.40 euro carnet da 4). In pratica, non essendo cambiato il percorso, l'unica spiegazione rimasta è una dilatazione spaziale tra le due località, che ha determinato il loro allontanamento rispetto al passato!!! Ho quindi contattato il numero verde di Autolinee Toscane per avere chiarimenti, l'operatore non sapeva nulla, tranne confermare il passaggio alla fascia chilometrica superiore e il conseguente aumento dei prezzi.



Mi ha consigliato di aprire un ticket presso l'ufficio biglietti e abbonamenti, al quale ho spiegato tutto quello che vi ho esposto, e dal quale, ovviamente, non ho ricevuto ancora nessuna risposta. Nel dubbio, ho provato a misurare con la mia auto la lunghezza del percorso che il bus fa dalla Sesta Porta alla nostra fermata (il percorso che fa mia figlia), un totale di circa 8.5Km, metro più, metro meno, direi abbastanza per affermare con una certa sicurezza di essere ben sotto ai 10Km...