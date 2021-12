Degrado in via Giovanni Bovio

Via Giovanni Bovio, 32 · Centro Storico

Via Giovanni Bovio è caratterizzata da una situazione di notevole degrado ed è abitualmente oggetto di frequentazione di tossicodipendenti. In particolare l'area sterrata di accesso al perimetro delle mura del giardino Scotto è invasa dalla vegetazione e dai rifiuti, dissestata, completamente buia di notte e di conseguenza mal frequentata. Nonostante le ripetute richieste di intervento al Comune di Pisa, nello specifico all'Ufficio Ambiente, la situazione va purtroppo peggiorando di mese in mese. Si auspica un pronto intervento di taglio vegetazione, pulizia generale (da ripetere periodicamente), livellamento della strada, che presenta enormi buche, e possibilmente installazione di idonea illuminazione e videosorveglianza.